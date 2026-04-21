언차일드 박예은/ 사진 제공=하이업엔터테인먼트

언차일드 박예은/ 사진 제공=하이업엔터테인먼트

'아이랜드2' 출신 박예은이 신인 걸그룹으로 데뷔한다.언차일드(UNCHILD·박예은, 히키, 티나, 아코, 이본, 나하은)는 21일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD'(위 아 언차일드) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.언차일드에는 엠넷 오디션 프로그램 '아이랜드2'에 출연한 박예은이 속해 있다. 이날 박예은은 "저를 기억하실지 모르겠지만 많이 성장해서 돌아왔다. 언차일드 박예은이다"라고 힘차게 인사를 건넸다. 그는 "'아이랜드2' 탈락하고 걱정이 많았는데 지금 여기에서 여섯 멤버들과 함께 데뷔 쇼 케이스를 하고 있다는 게 너무 벅차기도 하고 감회가 새롭다"고 데뷔 소감을 밝혔다.언차일드는 하이업엔터테인먼트가 스테이씨 이후 약 6년 만에 새롭게 선보이는 신인 걸그룹이다. 팀명에 접두사 'UN-'을 활용해 정해진 틀에 얽매이지 않고 자신들만의 개성을 에너지로 승화시기켔다는 패기를 담았다.타이틀곡 '언차일드'는 일렉트로닉 팝 곡이다. 거친 일렉 기타 리프와 사이키델릭한 전자 사운드가 돋보인다. 두려움이란 방지턱도 가볍게 넘어 새로운 모험으로 나아가겠다는 당찬 메시지를 담았다. 데뷔 싱글에는 타이틀곡 외에도 'ENERGY' 등 트랙이 수록됐다.언차일드의 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr