돌싱녀들이 모솔남 순수 매력에 무장해제 당했다./사진제공= MBC에브리원·E채널

돌싱녀들이 모솔남 순수 매력에 무장해제 당했다./사진제공= MBC에브리원·E채널

돌싱녀들이 모솔남의 의외의 매력에 흔들리기 시작한다.21일 오후 10시 방송되는 MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔' 2회에서는 서투르지만 순수한 모솔남들의 반전 매력에 서서히 스며드는 돌싱녀들의 모습이 그려진다.이날 데이트를 하지 못해 기숙사에 남겨졌던 서울쥐와 순무는 모솔남들에 대한 솔직한 속마음을 공유한다. 서울쥐는 자신이 선택한 여자를 흥미롭게 바라보는 모솔남들의 눈빛을 언급하며 "속이 투명하게 다 보여서 귀엽다"고 그들 특유의 순수함에 호감을 표한다. 이를 듣던 순무도 이에 동의하며 연애 경험이 없는 모솔남들의 꾸밈없는 매력에 완벽히 무장해제된 듯한 반응을 보여 눈길을 끈다.돌싱녀들은 자신의 감정을 숨기지 않고 적극적으로 호감을 표현하며 현장의 분위기를 후끈 달아오르게 한다. 한 돌싱녀는 첫 데이트부터 "예뻐 보이려고 입었다"며 과감하게 어깨를 드러내는 플러팅을 시도하고, 이에 시선조차 제대로 두지 못하고 뚝딱거리며 '깨갱'하는 모솔남의 풋풋한 반응이 웃음과 설렘을 유발한다. 데이트를 마치고 다 함께 모인 거실에서도 "차태현 닮았다", "진짜 귀엽다" 등 돌직구 칭찬 폭격이 쏟아지며 순수한 모솔남들의 마음을 쥐락펴락할 예정이다.이런 가운데, 모솔남들을 천국과 지옥으로 오가게 만든 돌싱녀들의 '첫인상 선택'이 예고돼 긴장감을 높인다. 여성이 마음에 드는 남성에게 아침 식권을 전달하는 이번 선택에서는 예상을 뒤엎는 반전 결과가 속출하며 스튜디오를 혼란에 빠뜨린다. 단 한 장의 식권으로 희비가 극명하게 엇갈린 가운데, 돌싱녀들의 마음을 사로잡으며 남성들의 부러움을 한 몸에 받은 '인기남'은 과연 누구일지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr