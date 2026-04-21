tvN '은밀한 감사' 포스터 / 사진제공=tvN

온라인 동영상 서비스 웨이브(Wavve)가 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'를 동시 공개하며 드라마 라인업을 강화한다.오는 25일 첫 방송되는 tvN '은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아(신혜선 분)와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명 분)의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다.웨이브는 앞서 '첫, 사랑을 위하여'를 시작으로 '신사장 프로젝트', '얄미운 사랑', '스프링 피버' 등 tvN의 주요 월화 드라마를 순차적으로 수급해 왔다. 이번 '은밀한 감사'는 하정우·임수정 주연의 전작 '대한민국에서 건물주 되는 법'에 이은 웨이브의 tvN 두 번째 토일드라마 수급이다.웨이브는 시청률 고공 행진을 이어가며 신드롬을 일으키고 있는 아이유·변우석 주연의 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에 이어, 신혜선의 신작 '은밀한 감사'까지 핫한 드라마를 릴레이 공개하며 이용자들의 만족도를 끌어올리고 있다.다양한 장르와 플랫폼을 넘나드는 탄탄한 라인업 구성을 통해 OTT 시장에서의 경쟁력을 공고히 다지고 있는 웨이브의 행보에 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr