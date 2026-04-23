'21세기 대군부인'이 전 세계적으로 뜨거운 사랑을 받고 있다./사진제공=MBC

'21세기 대군부인'이 전 세계적으로 뜨거운 사랑을 받고 있다. 이 작품은 지난해 아이유와 변우석의 캐스팅이 공개되자마자 엄청난 관심을 받았다.매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송되는 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인' 속 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 로맨스가 본격화되면서 시청자들의 몰입도도 상승하고 있는 가운데 시청률부터 화제성, OTT 수치까지 싹쓸이하며 글로벌 대세 드라마의 인기를 입증하고 있다.금토 드라마 1위, 수도권 가구 금 프로그램 전체 1위로 성공적인 출발을 알린 '21세기 대군부인'은 4회 만에 수도권, 전국 기준 모두 두 자릿수를 돌파했을 뿐만 아니라 수도권, 전국, 2054 시청률 모두 동시간대 1위로 4회 연속 트리플 크라운을 차지했다. 특히 4회 최고 시청률은 13.8%까지 치솟으며 자체 최고 시청률을 기록, 거침없는 상승세를 보였다.(닐슨코리아 기준)또한 K-콘텐츠 경쟁력 전문 분석 기관인 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2026년 4월 3주차 TV-OTT 드라마 화제성 순위에서 화제성을 구성하는 지표인 뉴스, VON, SNS, 동영상 모두 올킬하며 2주 연속 1위를 사수했다. 아이유와 변우석 역시 3주 연속 드라마 출연자 화제성 1, 2위를 석권했다.(2026. 04. 21. 기준) 여기에 TV-OTT 드라마 부문 검색 반응 TOP20 1위, 전 연령 검색 반응 1위로 관심을 끌고 있다.(2026. 04. 21. 기준)이와 함께 OTT에서의 반응 역시 뜨겁게 타오르고 있다. '21세기 대군부인'은 디즈니+ 글로벌 공개 5일 기준 전 세계에서 가장 많이 시청된 한국 시리즈 1위에 이름을 올렸으며 플릭스패트롤 기준 디즈니+ TOP 10 TV쇼 부문 글로벌 4위, 비영어권 1위에 올랐다. 대한민국을 비롯해 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르에서는 첫 공개 이후 줄곧 1위를 유지 중이며 캐나다와 호주에서 4위, 미국에서는 5위를 기록했다. 북미, 오세아니아 지역에서 꾸준히 상위권에 랭크되고 있으며 브라질 1위, 칠레, 코스타리카, 멕시코 2위, 아르헨티나, 이탈리아 4위, 독일 8위, 영국 9위 등 중남미와 유럽 주요 시장에서도 고른 성과를 내고 있다.(2026.04.10.~2026.04.20. TV Show 집계 기준)지난 3, 4회에서는 꽃비 내리는 밤, 성희주와 이안대군의 담벼락 키스부터 키스타임 빅 이벤트가 펼쳐졌던 야구장 데이트까지 다채로운 장면들이 보는 이들의 설렘을 자극했다. 방송 이후 커뮤니티에서는 "에필로그 너무 좋고 설렌다", "로맨스 시작되니까 반응 확 온다", "배우들 로코 합이 너무 좋다", "엔딩 강렬해서 다음 회차 빨리 보고 싶다" 등의 반응이 쏟아지고 있다.힘입어 오는 5, 6회에서는 성희주와 이안대군의 관계가 깊어짐과 동시에 이를 지켜보는 민정우(노상현 분)의 동요도 시작된다고 해 갈수록 흥미진진한 전개를 예고하고 있는 '21세기 대군부인'에 기대가 커진다.'21세기 대군부인'은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr