'상남자의 여행법' 제작발표회에 참석한 김종국, 추성훈, 대성, 김진호 PD ./사진제공=SBS Plus

'상남자의 여행법' 제작발표회에 참석한 김진호 PD./사진제공=SBS Plus

'상남자의 여행법' 제작발표회에 참석한 김종국./사진제공=SBS Plus

'상남자의 여행법' 제작발표회에 참석한 추성훈./사진제공=SBS Plus

'상남자의 여행법' 제작발표회에 참석한 대성./사진제공=SBS Plus

'상남자의 여행법' 제작발표회에 참석한 김종국, 추성훈, 대성./사진제공=SBS Plus

김종국이 '상남자' 의리를 뽐냈다. 그는 PD의 딱딱한 진행에 일침을 날리는 유쾌한 면모와 함께 18년 전 약속을 잊지 않고 지켜 감탄을 자아냈다.21일 SBS Plus 새 예능 '상남자의 여행법' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 행사에는 추성훈, 김종국, 대성과 김진호 PD가 참석했다.'상남자의 여행법'은 본능 따라 즐기는 수컷들의 여행기를 담은 프로그램이다. SBS '정글의 법칙', '정글밥' 등을 연출한 김진호 PD와 '테토력' 넘치는 세 남자의 만남으로 기대를 모으고 있다.이날 김진호 PD는 "지금부터 온라인 쇼케이스를 시작하겠다. 오늘 공개되는 온라인 쇼케이스를 통해 더 많은 관심을 가져주길 바란다"며 다소 딱딱하게 프로그램 소개를 했다.이에 김종국은 "사과 방송이니?"라고 놀렸고, 대성은 "민방위 방송인 줄 알았다"고 거들었다. 김종국은 "밝게 해라. 깜짝 놀랐다. 우리 무슨 죄 지은 줄 알았다"고 해 웃음을 자아냈다.'정글의 법칙' 연출 경험이 이번 예능에 어떻게 반영됐는지 묻자 김진호 PD는 "야생 동물을 대처하는 경험들, 어디로 튈지 모르는, 그런 경험이 많이 도움 됐다"고 밝혔다. 이에 김종국이 "우리가 야생 동물이라는 거냐"고 발끈하자 김진호 PD는 "공포를 많이 느꼈다. 추성훈 씨는 PD를 계속 로우킥 한다고 하시고"라고 밝혔다.세 남자를 캐스팅한 이유에 대해 김진호 PD는 "대성은 현존하는 최고의 아이돌이자 최고의 예능인이다. 김종국 형은 18년 전의 약속을 지켜줬다. 내가 '패밀리가 떴다' 막내 조연출일 때 나중에 저 프로그램하면 꼭 한 번 나와달라고 했는데 흔쾌히 해줬다. 추성훈 형은 '정글의 법칙' 4번을 함께 다녀왔다. 제일 바쁠 때 요청했는데 '진호 거 가야지' 해줬다"고 고마워했다.지난해 9월 비연예인 아내와 결혼한 김종국. 결혼 후 첫 해외 여행 예능을 간 소감에 대해 김종국은 "이 질문은 아시는 대답이라고 생각한다. 가정을 위해서, 정말 힘들지만 먼 곳까지 가서"라며 눈물을 훔치는 연기를 했다.이어 그는 "저희도 편하게 한국에서 일하고 싶다. 근데 어떡하냐"며 "열심히 가서 일하고 왔다. (아내는) 조심히 다녀오라고 하더라. 해외 가는 방송을 좋아하지는 않지만, 많은 분들의 즐거움을 드리기 위해 다녀왔다"고 너스레를 떨었다.김진호 PD는 "작년 가을에 픽스가 됐는데, 일정 조율을 하다가 종국이 형님 매니저 분께서 연락이 자주 오더라. 언제 가냐고 종국이 형이 매일 물어본다고"라고 폭로했다.상남자의 여행에 대해 추성훈은 "구체적으로 생각은 안 했는데, 남자답게 포기하지 않는 느낌"이라며 "남자끼리 가니까 남자끼리 할 수 있는 그런 여행이라고 생각한다"고 말했다. 김종국은 "상남자라고 하면 계획짜는 느낌은 안 어울리는 것 같다. 러프한 게 묻어나는 게 상남자의 여행"이라고 설명했다.유일한 계획형(J) 대성은 "합류할 때부터 수발러의 입장으로 참여했다. 재밌었고, 두 형님이 같은 상남자임에도 스타일이 다르다"고 밝혔다.차별화되는 포인트에 대해 추성훈은 "이번 여행은 크게 계획을 안 했다. 그때그때 생각하면서 움직이는 여행이 저한테는 잘 맞았다"고 만족해했다. 김종국은 "잘 알려지지 않은 장소를 많이 갔다. 로컬에서 현지인들이 많이 체험할 수 있는 곳들을 찾아 갔다. 유명 여행지에서 벗어나서 나라의 현지 느낌을 받을 수 있는 곳으로 가지 않았나 싶다"고 말했다.대성은 "일본이라는 나라가 여행으로 친숙한 나라인데, 역대급으로 한국인을 마주친 적이 없었다. 그 정도로 생소했고, 그런 복합적인 감정들이 다 보일 것 같다. 음식, 식당들도 방송에 한 번도 출연한 적 없는 곳도 많았다"고 밝혔다.김진호 PD는 "세 분 출연 조합 자체가 프로그램의 차별화 포인트가 아닐까 싶다"며 "세 분 유튜브 채널 구독자 합이 거의 700만"이라고 강조했다. 이어 "2026년 트렌드가 있다. T & A다. 투어 앤 액티비티, 취향 존중이다. 세 분의 취향에 맞는 곳들을 갔다. 방송에 최초 공개되는 곳들도 많다"고 자신했다.상남자의 기준은 무엇일까. 추성훈은 "첫 번째는 체력, 두 번째는 술 센 사람이라고 생각한다"고 밝혔다. 김종국은 "상남자에 관심이 없다. 타이틀이 이렇다 보니 '남자가' 이러는데, 저희가 그렇게 집착하지는 않는다"며 "사람 자체의 마인드가 상남자인 게 진짜 상남자라고 생각한다. 힘이 세지 않더라도 정의가 있는 사람들"이라고 말했다. 대성은 "방송에서 상남자는 빼지 않는 것"이라며 "두 형님이 빼지 않는다. 상남자라는 걸 많이 배웠다"며 웃었다.즉흥 여행 속 힘들었던 에피소드에 대해서도 말했다. 김종국과 추성훈은 "힘든 건 없었다"고 말했다. 이어 추성훈은 "다 재밌었다. 먹는 것도 맛있었고 스트레스도 없었다"고 덧붙였다. 대성은 "녹화 전에 제작진에게 각방에 대한 약속을 받았는데, 지켜지지 않았다. 근데 문제가 되진 않았다. 같이 자니 오히려 좋더라. 불편할 새가 없었다. 촬영 끝나면 바로 뻗어서서"라고 밝혔다.'추성훈 잡는 김종국'이라는 수식어에 대해 김종국은 "형한테 투덜대는 동생으로 많이 이야기를 하다보니 그런 것 같다. 저희는 기본적으로 재밌게 하려다보니 트집도 많이 잡는다. 그걸 형이 잘 받아주니 재밌는 케미가 나온 것 같다. 형도 제가 놀리는 거만큼 형도 저한테 리액션이 많다. 나이 먹은 아저씨 둘이 티격태격하는 그림이 보는 재미가 있지 않을까 싶다"고 말했다.서로의 여행 스타일에 대해 묻자 추성훈은 "둘이 운동을 좋아하니까 잘 맞았다. 음식도 단백질 위주고. 특별히 다른 건 나는 야채를 안 먹는다. 김종국은 많이 먹더라. 술도 나는 마시지만 종국이는 잘 안 마신다. 술 안 마시니까 재미가 없더라"고 폭로했다. 김종국은 "형이 술을 많이 마실 줄 알았는데, 생각보다 그러진 않더라. 의외였다"며 "투덜대는 게 많으면 잘 안 맞는데, 서로 만족하는 모습을 봐서 잘 맞았던 것 같다"고 밝혔다.형님들을 모시고 여행을 떠난다는 점에서 '꽃보다 할배' 이서진이 떠오른다는 질문에 대성은 "형님들의 성향이 다르다고 생각했는데, 워낙 잘 맞아서 중재할 일이 많지 않았다. 서진이 형 정도는 아니다. 형님들은 알아서 잘 챙겨 드신다"고 말했다.김종국은 대성에 대해 "형들을 잘 챙긴다. 배려도 많이 하는 스타일이다. 저희 팀에서는 없어서는 안 될 존재"라고 강조했다. '상남자의 여행법 in 규슈'는 4부작으로 구성됐다. 이에 대성은 "다음 타자가 저를 보고 공부를 많이 해오라"며 돌연 하차를 선언했다. 이에 김종국과 추성훈은 "너 같은 사람이 없다"며 말렸다.'상남자의 여행법 in 규슈'는 21일 오후 8시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr