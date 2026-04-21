홍진경이 공식행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. /사진=텐아시아DB

'옥탑방의 문제아들'에 출연한 박용택과 김태균 / 사진제공=KBS

지난해 8월 결혼 22년 만에 이혼을 발표한 홍진경(48)의 한강 목격담이 폭로됐다.오는 23일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 KBO 리그를 대표하는 레전드 선수에서 KBS2 '우리동네 야구대장'으로 야구 감독이 된 박용택과 김태균이 출연한다.이날 방송에서는 박용택이 과거 홍진경의 한강 목격담을 폭로한다. 박용택은 고등학생 시절 한강 고수부지에서 홍진경을 봤다고 밝혀 모두의 이목을 집중시킨다. 이에 박용택의 한강 목격담을 전해 들은 홍진경은 곧바로 사실 규명에 나섰다고. 옥탑방을 발칵 뒤집은 박용택의 홍진경 한강 목격담은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.한편 김태균은 박용택의 눈물 중계에 대해 조작설을 제기해 눈길을 끈다. 박용택은 올해 열린 WBC에서 대한민국 야구 국가대표팀이 17년 만에 8강에 진출하자, 중계 중 뜨거운 눈물을 흘려 울보택이라는 별명을 얻은 바 있다.박용택은 WBC 오열 중계 직후 톡이 3천 개 넘게 쏟아졌다며, 그중 갱년기를 의심하는 톡이 많았다고 밝혀 폭소를 자아낸다. 이에 김태균은 박용택의 중계 시청률이 밀리고 있던 상황에서 박용택이 눈물을 흘려 시청률을 반전시켰다며 오열 중계 조작설을 제기한다.뒤이어 누적 연봉 200억 원을 자랑하는 김태균의 화려한 과거가 공개된다. KBO 역사상 최초로 10억 대 연봉을 받으며 5년 연속 연봉킹 타이틀을 차지했던 김태균이 슈퍼카 6대를 보유했던 과거를 고백한 것. 세계적인 축구 스타 호날두와 경쟁이 붙은 김태균은 호날두가 슈퍼카 인증샷을 올리면 같은 슈퍼카를 따라 샀다는 일화를 전한다.'옥탑방의 문제아들'은 23일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr