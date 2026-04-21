'하트시그널5' 입주자들의 직업과 나이가 공개된다. / 사진제공=채널A

'하트시그널5' 입주자들의 직업과 나이가 공개된다. / 사진제공=채널A

'하트시그널5' 몰표녀 강유경이 자기소개 도중 "미안합니다"라고 사과해 웃음을 안긴다.21일 방송되는 채널A '하트시그널5' 2회에서는 시그널 하우스의 입주자 6인인 박우열-김성민-김서원-김민주-정규리-강유경이 입주 2일 차를 맞아 직업과 나이를 밝히면서 새로운 국면을 맞는 모습이 펼쳐진다.이날 거실에 둘러앉은 입주자 6인은 떨리는 긴장감 속 자기소개에 나선다. 이중 첫째 날 3표를 얻은 몰표녀 강유경에 대해 입주자들은 "승무원이나 미술학원 선생님일 것 같다"고 추측한다. 이에 강유경은 자신의 직업과 나이를 공개한 뒤 "미안합니다"라며 재빨리 사과해 웃음과 충격을 동시에 안긴다. 특히 박우열과 김서원은 너무 놀란 나머지 고개를 푹 숙이거나 절레절레 흔들고, 이런 두 사람의 심란한 반응을 지켜보던 연예인 예측단 김이나-로이킴은 "앞으로 재밌어질 것 같다"고 반응한다.그런가 하면 여자 입주자들의 관심을 한 몸에 받았던 박우열의 정체도 반전을 안긴다. 김성민은 박우열에 대해 "느좋 카페 사장 같다"라고 예측하는데 잠시 뜸 들이던 박우열은 "저는 지금…"이라며 자신의 직업을 공개한다. 이를 들은 김서원은 "근데 저렇게 잘 생겼다고?"라고 반응해 모두를 빵 터지게 만든다.반면 김민주는 첫날부터 호감을 느낀 김성민의 직업과 나이를 알게 되자 "더 매력 있게 다가왔다"며 호감도가 커졌음을 내비친다. 연예인 예측단 모두가 "진짜 대반전이다", "오 마이 갓"이라고 외친 입주자 6인의 직업과 나이가 무엇일지, 이로 인해 러브라인이 어떻게 뒤바뀔지 관심이 쏠린다.'하트시그널5' 2회는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr