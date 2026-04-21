'나솔' 순자, 영숙의 신경전이 벌어진다. /사진제공= SBS Plus, ENA

'나솔' 순자, 영숙의 신경전이 벌어진다. /사진제공= SBS Plus, ENA

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 31기에서 ‘경수 쟁탈전’이 본격화된다.오는 22일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 경수를 사이에 둔 순자와 영숙의 미묘한 신경전이 공개된다.앞서 첫인상 선택 이후 줄곧 경수를 1순위로 꼽아온 순자는 이날도 설레어서 밤잠을 설친 채 아침을 맞는다. 경수 때문에 2일 연속 밤을 새운 순자의 모습에 MC 데프콘과 송해나는 “거의 상사병 수준”이라며 놀라워한다. 잠시 후, 순자는 주방으로 향해 아침 식사 준비에 나선다. 전날 경수가 “내일 아침에 콩나물국 먹고 싶다”라고 했던 말을 떠올리며 정성스레 김치콩나물국을 끓여 감탄을 자아낸다.그러던 중, 경수가 주방에 등장하자 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 “왕께서 납시었다!”라고 너스레를 떨고, 경수는 순자가 만든 국을 맛보더니 “진짜 맛있다”며 ‘엄지 척’을 한다. 이후 두 사람은 자연스럽게 모닝 산책을 한다. 이 자리에서 경수는 현재 관심 있는 사람이 “2.5명”이라고 고백한다. 그러자 순자는 “제가 0.5냐?”라고 떠본다.화기애애한 분위기도 잠시, 아침 식사 자리에서 순자와 영숙이 경수의 양옆에 앉아 묘한 긴장감이 형성된다. 영숙은 경수에게 적극적으로 질문을 퍼부으며 대화를 이어가고, 식사 후에는 순자를 따로 불러서 속마음을 터놓는다. 여기서 영숙과 순자는 각자의 1, 2순위가 완전히 겹치는 것을 알게 돼 견제의 눈빛을 주고받는다.본격 ‘경수쟁탈전’이 시작된 가운데, 3일 차 데이트는 솔로남들의 선택으로 진행된다. 이때 영자는 누군가가 자신에게 올 거라 기대했지만 오지 않자, “당연히 저한테 올 줄 알았는데 안 오셔서 바보가 된 기분”이라며 황당해한다. 경수는 영숙과 순자 중에서 고민하다가 결정을 내리는데, 과연 경수가 선택한 데이트 상대가 누구일지, 그 후의 파장이 어떻게 커질지 관심이 쏠린다.경수를 둘러싼 영숙, 순자의 신경전과 영자를 충격에 빠뜨린 31기의 3일 차 ‘데이트 선택’은 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘나는 SOLO’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr