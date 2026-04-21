투모로우바이투게더 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

투모로우바이투게더 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 투모로우바이투게더가 신보로 일본을 뜨겁게 달궜다.21일 일본 오리콘 기사에 따르면 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 발매 첫 주 23만 장 판매되면서 최신 주간 앨범 랭킹(4월 27일 자/집계 기간: 4월 13~19일) 정상에 올랐다.투모로우바이투게더는 해외 아티스트 최초로 14개 음반을 연속으로 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위에 올렸다. 이들은 2020년 '꿈의 장: ETERNITY'로 처음 이 차트 정상을 밟았고 2022년 'minisode 2: Thursday's Child'부터 '연속 1위 최다 기록을 보유한 해외 아티스트' 타이틀을 획득하며 매 앨범마다 자체 신기록을 경신하고 있다.신보 타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'를 향한 현지 반응도 뜨겁다. 이 곡은 공개 직후 오리콘 '데일리 디지털 싱글 랭킹'(4월 13일 자) 3위에 올랐다. 또 라인뮤직 일간 송 차트에서 4일 연속(4월 14~17일 자) 정상을 지키며 현지 팬덤의 화력을 입증했다.국내 음원차트에서도 장기 흥행을 예고했다. 타이틀곡은 발표 당일 벅스 일간 차트 1위로 직행한 데 이어 주간 차트(집계 기간: 4월 13~19일 자)에서도 정상에 안착했다. 같은 기간 집계된 멜론 주간 차트에서도 '톱 100'에 안착하며 꾸준한 인기를 보여줬다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr