가수 김세정이 놀라운 비율을 보여주고 있다. / 사진=김세정 SNS

가수 김세정이 놀라운 비율을 뽐냈다.김세정은 지난 20일 자신의 인스타그램 스토리에 "드디어 나도 영접"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김세정이 자신이 모델로 있는 한 화장품 브랜드의 광고를 배경으로 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 김세정은 단화를 착용하고 있음에도 작은 얼굴과 긴 목으로 10등신에 가까운 비율을 보여 놀라움을 자아냈다.앞서 김세정은 오는 5월 컴백을 앞두고 업로드된 영상에서 멤버들과 함께 릴스 영상 촬영 중 성숙해진 외모를 보여 "제일 여성스러워졌다", "김세정이 진짜 제일 많이 달라짐" 등의 반응을 얻었다.한편 김세정이 속한 프로젝트 그룹 아이오아이는 결성 10주년을 맞아 오는 5월 19일 컴백한다. 스윙엔터테인먼트는 21일 "아이오아이 임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미가 세 번째 미니앨범 '아이오아이 : 루프'를 발매한다"고 밝혔다.이들은 5월 4일 선공개 음원 발매와 함께 유튜브 라이브를 진행한 후, 이날 앨범을 발매와 동시에 활동을 시작할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr