아나운서 출신 오상인과 결혼한 방송인 김소영이 둘째 아들의 얼굴을 처음 공개했다./ 사진=SNS

아나운서 출신 오상인과 결혼한 방송인 김소영이 둘째 아들의 얼굴을 처음 공개했다./ 사진=SNS

아나운서 출신 오상인과 결혼한 방송인 김소영이 둘째 아들의 얼굴을 처음 공개했다./ 사진=SNS

아나운서 출신 오상인과 결혼한 방송인 김소영이 둘째 아들의 얼굴을 처음 공개했다.김소영은 지난 20일 자신의 SNS에 "이모들 안녕! 나 누구 닮았어요?"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다. 영상에는 남편 오상진과 함께 갓 태어난 둘째 아들과 시간을 보내는 모습이 담겼다.공개된 영상 속 아이는 하품을 하거나 주변을 두리번거리며 천진난만한 모습을 보였다. 태어난 지 한 달도 채 되지 않았음에도 큰 눈망울과 또렷한 이목구비가 눈길을 끌며 ‘완성형 비주얼’이라는 반응을 이끌어냈다.특히 첫째 딸의 경우 오랜 기간 뒷모습만 공개했던 것과 달리, 둘째는 얼굴을 공개한 점에서 더욱 주목을 받았다. 김소영은 "사진을 올리면 아기가 건강하게 태어났다는 걸 세상에 알리는 것 같아 조심스러웠다"며 "그래도 용기를 내봤다. 아직도 실감이 잘 나지 않는다"고 소감을 전했다.영상을 접한 누리꾼들은 "신생아 맞냐", "벌써 잘생겼다", "엄마 아빠 다 보인다", "이목구비가 또렷하다" 등 뜨거운 반응을 보였다. 일부 연예인 지인들 역시 "너무 예쁘다", "세상에나" 등의 댓글을 남기며 감탄을 이어갔다.한편 김소영과 오상진은 MBC 아나운서 선후배로 인연을 맺어 지난 2017년 결혼했다. 이후 2019년 첫째 딸을 얻었으며, 최근 둘째 아들을 품에 안았다. 김소영은 현재 서점 운영과 라이브 커머스 등 사업가로 활동을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr