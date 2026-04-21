'최고기와 이혼' 유깻잎, ♥미혼 남친 공개했다…딸 양육권 포기하더니 재혼 언급 ('X의사생활')

유깻잎이 남친을 공개했다./사진제공=TV조선

유깻잎이 미혼 남자친구를 공개한다.21일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘X의 사생활’ 6회에서는 ‘이혼 7년차’ 최고기(최범규)가 지켜보는 가운데, ‘X(전처)’ 유깻잎(유예린) 미혼 남자친구를 방송 최초로 공개한다.이날 VCR 속 유깻잎은 양육비를 마련하기 위해 카페 아르바이트에 나서 눈길을 끈다. 이어 떨어져 지내는 딸 솔잎이와 영상통화를 마친 그는 “(솔잎이는) 왜 이렇게 나를 좋아해줄까”라며 끝내 눈물을 터뜨린다. 이를 지켜보던 장윤정과 정경미는 “엄마니까”라며 함께 울컥해 스튜디오를 먹먹하게 만든다. 늦은 밤 퇴근길, 유깻잎은 “솔잎이는 나의 목표이자 방향성”이라고 털어놓고, 김구라는 “대중은 아빠가 딸을 키우니까 (유깻잎은) 모성애가 부족하다고 쉽게 얘기할 순 있겠지만”이라며 안타까워한다.이후 유깻잎은 면접교섭을 통해 딸을 만나는데, 최고기까지 동행하면서 삼자대면이 성사된다. 솔잎이는 ‘엄마와 하고 싶은 버킷리스트’를 11개나 적어와 뭉클함을 안기고, 모녀는 그중 ‘찜질방 가기’ 도장 깨기에 나서 소중한 시간을 보낸다. 그러던 중, 유깻잎은 딸에게 ‘가족 그림’을 제안한다. 이에 대해 그는 “나도 (가족에 포함돼) 있을까. 어떤 모습일까”라고 혼자 생각해 여운을 더한다. 이를 본 최고기는 “가슴 아프다”고 말해, 그림 속에 담긴 의미에 궁금증을 더한다.면접 교섭 후엔 분위기가 반전된다. 유깻잎이 남자친구를 깜짝 공개한 것. 그런데 남자친구를 확인한 MC들은 “이분이었어?”, “실제 상황이냐”며 ‘혼돈의 카오스’에 빠진다. 그러면서도 김구라는 “(최고기도 여자친구에게 프러포즈 했으니) 서로 잘됐지, 뭐~”라며 시원하게 상황을 정리한다. 나아가 유깻잎이 재혼 이야기까지 꺼내자, 정경미는 최고기에게 “솔잎이가 깻잎 씨 남자친구를 ‘아빠’라고 부르면 어떨 것 같냐”고 조심스럽게 묻는다. 이에 솔잎이의 양육권자인 최고기의 표정이 긴장감을 끌어 올린다.그가 어떤 답을 할지 관심이 쏠리는 가운데, 이혼 후 새로운 사람과 새 삶을 찾고도 “딸이 나의 방향성”이라 말하는 ‘엄마’ 유깻잎의 이야기는 이날 방송되는 ‘X의 사생활’ 6회에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr