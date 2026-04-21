성악가 조수미/사진제공= 에스엠엔터테인먼트

소프라노 조수미가 SM엔터테인먼트(이하 SM)와 손을 잡았다.SM은 21일 조수미와 음반 및 음원 제작에 관한 독점계약(Exclusive Recording Contract)을 체결했다고 밝혔다.이번 계약은 SM 산하 클래식 레이블인 'SM 클래식스'(SM Classics)가 처음으로 영입한 전속 레코딩 아티스트라는 점에서 주목받는다. 조수미는 SM 클래식스를 통해 활동 영역을 전 세계로 확장하며, 그 시작으로 오는 5월 데뷔 40주년 기념 앨범 'Continuum'(컨티뉴엄)을 발표한다.조수미는 "이번 앨범은 그 긴 시간의 결실이자 동시에 또 다른 시작을 의미한다. 저의 음악은 어느 한순간에 머무르지 않고 계속 이어지며 새로운 가능성을 향해 나아가고 있다. 이 음반에는 지금까지 음반으로 남기지 않았던 고난도의 콜로라투라 아리아부터 동 시대 작곡가들의 새로운 음악이 함께 담겨 있다. 정통 클래식의 유산과 현대적 감각의 경계를 허무는 작업, 익숙한 길에 머무르기보다 새로운 음악을 향해 계속 도전하는 것, 그것이 제가 음악을 대하는 진심이다"라고 소감을 밝혔다. 이어 한국 클래식의 확장을 위해 SM과 협력하게 됐다고 전했다.오는 5월 발매될 'Continuum'은 조수미의 음악 여정을 아우르는 총 11곡의 레퍼토리로 구성됐다. 이루마, 박종훈, 김진환, 최진 등 국내외 작곡가들이 참여했으며 최영선의 지휘와 부천필하모닉오케스트라의 연주가 더해졌다. 엑소 수호와의 듀엣곡과 바이올리니스트 대니구의 피처링이 포함된 점도 특징이다.SM 클래식스는 최근 유니버설뮤직과 워너뮤직 등 글로벌 레이블에서 활동해 온 조희경 대표를 영입하며 체제를 정비했다. 조 대표는 "'Classical Heritage, Modern Soul'이라는 모토 아래 국내 아티스트의 클래식, 크로스오버, 재즈의 세계화를 위해 노력할 것이며, 그 출발이 이번 조수미 씨의 앨범이 될 것"이라고 설명했다.조수미와 맺은 '독점 레코딩 아티스트' 계약은 글로벌 메이저 레이블의 방식을 따른 것으로, 음반 및 음원의 기획부터 녹음, 유통까지 집중 지원하는 협력 모델이다.조수미는 데뷔 40주년을 기념해 국내외 무대에서 활동을 이어가고 있다. 3월 런던 카도간 홀과 뉴욕 카네기 홀 공연을 마무리했으며, 5월부터는 서울, 창원, 부천, 용인 등지에서 전국 투어를 진행한다. 아울러 7월에는 프랑스 샤토 드 라 페르테 앵보에서 '제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르'를 개최하고 후학 양성 및 클래식 저변 확대에 나설 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr