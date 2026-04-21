TWS 미니 5집 트랙샘플러 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 TWS(투어스)가 미니 5집 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'로 컴백한다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 20일 오후 10시 공식 SNS 채널을 통해 투어스(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 새 앨범 'NO TRAGEDY' 트랙리스트를 공개했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'를 필두로 '너의 모든 가능성이 되어 줄게', 'Why You So Bad?', 'Get It Now', 'Fire Escape', 'Back To Strangers' 등 총 6개 트랙이 수록된다.타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 운명적인 상대를 향한 감정을 가감 없이 표현한 곡이다. 팀 특유의 경쾌한 분위기를 이어가면서도 목표를 향해 나아가는 적극적인 에너지를 담아냈다. 멤버 도훈이 이 곡의 작사에 참여했으며, 영재와 한진, 지훈도 각 수록곡 크레디트에 이름을 올려 앨범 제작에 직접 참여했다.컴백 일정에 맞춰 투어스는 오는 22일 하이라이트 메들리를, 23일과 24일에는 오피셜 티저 영상 두 편을 차례로 선보인다. 전곡 음원과 뮤직비디오는 27일 오후 6시에 정식 공개된다. 이번 새 앨범은 17일 기준 선주문량 102만 2807장을 기록하며 밀리언셀러 달성을 예고했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr