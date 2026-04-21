방송인 김국진이 포즈를 취하고 있다 / 사진=SNS

방송인 김국진이 아내 강수지의 생일에 금을 선물했다고 알려졌다. / 사진제공 = TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’

방송인 김국진이 아내 강수지의 생일에 금을 선물했다고 알려졌다.20일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 가정적인 남편과의 알콩달콩한 일상으로 반전을 선사한 '국민 디바' 인순이가 LA갈비와 냉이된장국을 준비해 남편을 위해 오랜만에 솜씨를 발휘했다.또한, 깜짝 이벤트로 남편이 그토록 원하던 '눈썹 문신'까지 예고하면서 걱정과 설렘을 드러냈다. 인순이의 남편이 캐나다에서 보낸 뜨거운 연애편지를 공개하자, 인순이는 "지금 생각하면 너무 웃기다. 책 베낀 것은 아니냐"며 '테토녀'다운 핀잔을 던졌다. 인순이의 남편은 "모녀의 사랑이 주제인 줄 알고 '좋다' 했는데, 제 비중이 자꾸 늘어난다"며 코믹한 모습으로 대활약한 지난 방송을 회상했다.이어 자타공인 '골프 마니아' 김국진과 '골프 교수' 인순이 남편의 골프 약속도 예고돼 기대감을 자아냈다. 강수지는 남편 김국진이 결혼기념일에 '금'을 선물했다는 사실을 깜짝 공개했다. 최성국은 "국진이 형이 어디 골프 대회에서 상품으로 타 온 것 아니냐"며 '커다란 금 선물'에 의혹을 제기해 다시 한 번 웃음바다를 만들었다.TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’은 매주 월요일 오후 10시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr