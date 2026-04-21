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사진 제공=채널A ‘하트시그널5’

‘하트시그널5’의 ‘인기남’ 박우열이 ‘연예인 예측단’을 들었다 놨다 하는 플러팅 스킬로 ‘우아한 폭스’라는 애칭을 얻는다.21일 방송되는 채널A ‘하트시그널5’ 2회에서는 박우열-김성민-김서원-김민주-정규리-강유경이 ‘시그널 하우스’에서 보내는 설레는 일상이 공개되는 한편, ‘연예인 예측단’ 윤종신, 이상민, 김이나, 로이킴, 츠키가 날카로운 추리의 ‘촉’을 세우며 이들의 달달한 케미스트리에 빠져드는 모습이 담긴다.이날 ‘연예인 예측단’은 앞서 입주자 6인이 보낸 ‘호감도 문자’에 대해 다시 한 번 정리한다. 그러던 중 김이나는 2표를 얻은 박우열에 대해 “긍정의 의미로, 굉장히 우아한 여우일 것 같다. 이번 시즌을 힘들게 만들 주범 중 한 명이 되지 않을까?”라고 예측한다. 반면, 로이킴은 첫 회 ‘썸 추리’에 실패해 ‘똥촉 타이틀을 얻은 데 대해 “후유증이 크다”면서 “일주일째 잠을 못 자고 있어서 (눈이) 퀭하다. 밤에 잠이 안 올 정도로 충격을 받았다”고 토로해 모두를 폭소케 한다.과연 이번에는 로이킴이 입주자들의 러브라인을 제대로 예측할 수 있을지 관심이 쏠리는 가운데, ‘시그널 하우스’의 2일 차 아침이 공개된다. 이날 박우열과 정규리는 전날 약속한 대로 출근길 ‘카풀’을 한다. 차 안에서 박우열은 정규리에게 자연스럽게 자신의 휴대전화를 건네며 네비게이션 목적지를 찍어 달라고 하고, “마음 같아서는 회사까지 데려다 주고 싶다”라는 심쿵 멘트를 던진다. 또한 그는 “원래 운전을 좋아한다”며 “평소에 가보고 싶은 곳이 있으면 얘기해 달라. 같이 가자”라고 드라이브 데이트를 슬쩍 제안한다. 이에 정규리는 “좋다”, “바다 보러 가자”라고 화답한다. 이후로도 박우열은 ‘연예인 예측단’까지 ‘숨멎’하게 만드는 플러팅을 계속해 “상폭스다!”라는 로이킴의 감탄을 자아낸다. 김이나 역시 “저 정도 사이(입주 2일 차인 상황에서)에서 쉽지 않은 일인데, 진도가 빠르다!”라며 놀라워한다.‘연예인 예측단’에게 ‘폭스’란 애칭을 얻은 박우열의 ‘카풀’ 플러팅 모먼트와, 입주 2일 차를 맞아 자신의 직업과 나이를 공개하는 입주자 6인의 모습은 21일 밤 10시 방송되는 채널A ‘하트시그널5’ 2회에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr