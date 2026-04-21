'은밀한 감사'를 연출한 이수현 PD가 배우 캐스팅 비하인드를 공개했다./사진제공=tvN

'은밀한 감사'를 연출한 이수현 PD가 배우 캐스팅 비하인드를 공개했다./사진제공=tvN

'은밀한 감사'를 연출한 이수현 PD가 배우 캐스팅 비하인드를 공개했다./사진제공=tvN

'은밀한 감사'를 연출한 이수현 PD가 배우 캐스팅 비하인드를 공개했다. 앞서 그는 '별똥별', '이로운 사기', '그놈은 흑염룡' 등의 메인 연출을 맡으며 주목받았다.20일 온라인으로 진행된 tvN 새 주말 드라마 '은밀한 감사' 제작발표회에는 박경림의 진행 아래 배우 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연과 연출을 맡은 이수현 PD가 참석해 다양한 이야기를 나눴다.'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 품은 카리스마 감사실장 주인아와 사내 풍기 문란(PM) 적발 담당으로 하루아침에 좌천된 에이스 노기준의 아슬아슬한 공조를 그린 '밀착 감사 로맨스'다.이수현 PD는 캐스팅 비하인드에 관해 "캐스팅이 확정된 뒤 축하를 많이 받았다. 그만큼 좋은 배우들을 모셨다는 의미라고 생각한다"고 운을 뗐다. 이어 "대본에서 인아 캐릭터를 처음 만났을 때 신혜선 배우라면 200% 해낼 수 있다는 확신이 있었다. 신혜선 씨는 칭찬 알레르기가 있지만, 인아는 독종이라는 이미지와 달리 러블리함이 있다. 강한 리더십을 가진 인물이지만 자신의 아픔을 직접적으로 표현하기보다는 표정과 담백한 연기로 표현한다. 그런 부분은 혜선 배우이기 때문에 가능했다고 생각한다. 사실 업혀 갔다는 느낌도 든다"고 웃었다.공명 캐스팅에 대해서는 "노기준은 초반에는 에이스 이미지를 지닌 인물이지만, 인아에게 복수심을 품고 불타오르는 모습조차 사랑스럽게 보였으면 했다. 공명 배우는 강한 선한 이미지가 있고 실제 성격도 그렇다 보니 캐릭터와의 시너지가 클 것이라 생각했다"며 "예상보다 더 케미스트리가 살아났고, 어른 멜로 같은 분위기도 있었다. 농도가 짙다기보다는 공명 배우 특유의 사랑스러움 덕분에 캐릭터가 더욱 매력적으로 느껴졌다"고 설명했다.이 PD는 김재욱 캐스팅에 "대본을 처음 봤을 때부터 모두가 1순위로 꼽은 배우였다. 강하게 원했고 적극적으로 어필했다"며 "존재 자체에서 나오는 무게감이 타고났고, 완벽한 미모와 재력을 갖춘 인물이라는 설정에 잘 어울린다. 후반부로 갈수록 재열과의 관계성이 중요한데, 그 부분을 김재욱 배우가 훨씬 입체적으로 만들어줬다. 고유의 매력 덕분에 캐릭터가 더욱 살아났고 많은 도움을 받았다"고 전했다.홍화연 캐스팅에 대해 이 PD는 "'박 비서 외모가 회사 복지다'라는 대사가 있다. 연출로도 보완할 수 있지만 결국 배우의 비주얼이 뒷받침돼야 한다고 생각했다"며 "홍화연 배우의 최근 작품들을 인상 깊게 봤고, 연차에 비해 깊이 있는 연기를 할 줄 아는 배우라고 느꼈다. 아정 역시 후반부로 갈수록 감정 연기가 중요한 인물이다. 미모는 물론이고, 로맨스 장르에서 중요한 비주얼과 연기력을 모두 갖췄다고 판단해 캐스팅하게 됐다"고 밝혔다.'은밀한 감사'는 25일 첫 방송을 시작으로 매주 토, 일요일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr