토게나시 토게아리 내한 공연 / 사진 제공 = 리벳(LIVET)/ AMUSE ENTERTAINMENT

토게나시 토게아리 내한 공연 / 사진 제공 = 리벳(LIVET)/ AMUSE ENTERTAINMENT

일본 애니메이션 '걸즈 밴드 크라이(GIRLS BAND CRY)'의 주역 토게나시 토게아리(TOGENASHI TOGEARI)가 첫 단독 내한 공연을 성료했다.지난 18일과 19일 양일간 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 개최된 'TOGENASHI TOGEARI Live in SEOUL "Rinne no Kotowari"(토게나시 토게아리 라이브 인 서울 "린네노 코토와리")'가 관객들의 뜨거운 열기 속에 화려한 막을 내렸다.당초 이번 공연은 18일 1회차로 기획됏으나, 티켓 오픈 직후 전석 매진됐다. 이에 토게나시 토게아리는 19일 회차를 추가 편성하고 더 많은 팬들과 만났다.이번 공연에서 토게나시 토게아리는 애니메이션의 서사를 관통하는 세트리스트로 현장을 압도했다. '잡답, 우리들의 거리(雑踏、僕らの街)'로 포문을 연 이들은 '목소리 없는 물고기(声なき魚)', '시야 한구석 썩어가는 소리(視界の隅 朽ちる音)' 등 주요 곡들을 리얼 밴드 사운드로 재현했다.다수의 히트곡들로 세트리스트를 채운 토게나시 토게아리는 러닝타임 내내 폭발적인 가창력과 정교한 연주력을 선보였다. 특히 한국 팬 특유의 열정적인 떼창과 환호에 멤버들은 서툰 한국어로 감사의 인사를 전하며 현장의 분위기를 끌어올렸다.공연을 마친 토게나시 토게아리는 "처음으로 한국에서 연 단독 공연이었는데, 전력으로 함께 즐겨주신 팬분들 덕분에 정말 뜨겁고 즐거운 이틀을 보낼 수 있었다"며 "또 여러분을 만날 날을 기대하며 앞으로도 열심히 활동할 테니, 그때까지 변함없는 응원 부탁드린다"고 덧붙이며 진심 어린 감사를 표했다.앞서 '원더리벳 2024(WONDERLIVET 2024)' 출연 이후 약 1년 반 만에 한국을 다시 찾은 토게나시 토게아리는 이번 내한을 통해 독보적인 화제성과 팬들과의 두터운 유대감을 동시에 입증했다.첫 단독 내한 공연을 성료하며 차세대 J팝의 대표 주자로 우뚝 선 이들은 향후 공개될 '걸즈 밴드 크라이' 신작 극장판 제작과 더불어 글로벌 활동에 박차를 가할 전망이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr