유미의 세포들 시즌3에서 김고은과 김재원이 최다니엘의 등장으로 새로운 터닝포인트를 맞이한다./사진제공=티빙

유미의 세포들 시즌3에서 김고은과 김재원이 최다니엘의 등장으로 새로운 터닝포인트를 맞이한다./사진제공=티빙

유미의 세포들 시즌3에서 김고은과 김재원이 최다니엘의 등장으로 새로운 터닝포인트를 맞이한다. 이 드라마는 티빙 공개 이후 tvN 채널에서도 방송되고 있으며, 지난주 방송된 1회는 2%대를 기록한 데 이어 2회에서는 1%대로 하락했다.<유미의 세포들 시즌3>가 유쾌발랄한 혐관 로맨스로 공개 첫 주(4월13일~19일) 주간 유료가입기여자수 1위를 기록하며 흥행을 이어가고 있다.뜨거운 인기 속 오늘(20일) 3-4회 공개를 앞두고 유미(김고은 분)와 순록(김재원 분), 주호(최다니엘 분)가 책방 거리 나들이하는 스틸을 공개했다. 드디어 베일을 벗는 새 인물 주호가 유미와 순록의 관계에 어떤 변화를 불러일으킬지 호기심을 자극한다.주호는 줄리문학사 대표 작가이자 순록이 담당하는 작가다. 넉살과 오지랖을 가진 쾌남 마초로, 유미에게 호감을 갖고 적극적으로 다가갈 예정이다. 공개된 사진 속 유미, 순록, 주호는 부산 책방 거리 나들이에 나선다. 어찌 된 영문인지 놀란 유미와 책을 들고 있지만 읽지는 않고 무덤덤한 표정을 짓는 순록이 눈길을 사로잡는다. 이어 넉살 좋게 웃는 주호까지 세 사람의 동상이몽이 궁금해진다. 무엇보다도 유미와 주호가 단둘이 마주 보고 있는 현장까지 공개되며 무슨 일이 벌어지는 것인지도 기대된다.앞서 1-2회에서는 작가로 성공한 후 무미건조한 일상을 보내던 유미가 순록이 담당 피디가 된 후 변화를 맞이하는 이야기가 그려졌다. 자꾸만 유미를 분노하게 만드는 순록의 등장은 유미의 세포마을을 요동치게 했다. 더욱이 순록이 편집장 대용(전석호 분)에게 담당 작가 교체 요청을 했다는 걸 알게 된 유미의 분노가 터지는 엔딩으로 웃음을 선사했다. 3~4회에서는 순록에게 흔들리는 유미와 유미로 인해 변하는 순록, 그리고 주호의 등장이 일으킬 새로운 이야기들이 시청자들의 설렘을 자극할 예정이다.제작진은 "순록의 등장으로 유미의 무미건조한 일상이 끝난다"라면서 "여전히 사랑은 어렵지만, 진심을 다하는 유미, 유미로 인해 변하는 순록, 새로운 인물 주호까지 세 사람의 관계를 지켜봐 달라"고 전했다.<유미의 세포들 시즌3>는 오늘(20일) 오후 6시 티빙에서 3-4회가 독점 선공개된다. tvN에서는 오늘(20일) 오후 8시 50분에 3회가 방송되며, 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr