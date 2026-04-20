MBC 예능, 2달 만에 막 내렸다…결국 눈물 "스스로를 증명하기 힘들어" ('1등들')[종합]

'1등들'이 막을 내렸다./사진제공=MBC

이민정, 붐 진행의 MBC 예능 '1등들'이 10회로 막 내렸다. 찬란한 왕좌의 주인공은 손승연이었다.지난 19일 방송된 MBC '1등들' 최종회에서는 2월부터 숨 가쁘게 달려온 경연의 종지부를 찍는 파이널 끝장전이 펼쳐졌다. 탐색전, 줄세우기전, 맞짱전 등 피 말리는 생존 게임을 거쳐 살아남은 TOP4 손승연, 이예준, 허각, 김기태는 단 하나의 ‘1등 중의 1등’ 트로피를 차지하기 위해 자신들의 모든 것을 쏟아부은 역대급 무대를 선사했다.이날 파이널은 처음 공개하는 노래로 치러진 1차전 신곡 대결과 가장 자신 있는 최후의 1곡을 꺼내든 2차전 결승곡 대결로 진행됐다. 숨 막히는 진검승부 끝에 최종 '1등 중의 1등'의 영광은 1, 2차전 합산 510표를 획득하며 압도적인 지지를 받은 손승연에게 돌아갔다.1차전에서 세련된 팝 감성의 신곡 ‘Only Tonight’으로 압도적인 기량을 뽐낸 손승연은 고막들로부터 “머라이어 캐리와 휘트니 휴스턴을 떠올리게 한다”, “한국에서 듣기 힘든 귀한 팝 감성”이라는 극찬을 이끌어냈다. 이 곡으로 1차전에서부터 1등을 차지한 손승연은 “제 곡으로 이렇게 1등을 해본 게 처음이다. 그래서 값지고 감동이다”며 감격했다.2차전에서도 손승연의 기세는 꺾이지 않았다. “가장 잘할 수 있는 것으로 정면돌파 하겠다”고 예고한 손승연은 이승철의 ‘말리꽃’을 결승곡으로 선택했다. 무대가 시작되자 스튜디오는 순식간에 압도됐다. 허각은 “말도 안 되게 한다”며 혀를 내둘렀고, 김기태는 “손승연 씨는 진짜 미쳤다”고 탄성을 질렀다. 무대가 끝난 뒤에는 스튜디오 전체에서 앙코르가 터져 나오는 진풍경이 펼쳐지기도 했다.1차전과 2차전 합산 결과, 손승연이 510표로 최종 1등을 차지했다. 2등은 불과 17표 차로 이예준이, 3등은 허각, 4등은 김기태가 이름을 올렸다. 트로피를 건네받은 손승연은 눈물을 보이며 “너무 행복하다. 매번 좋은 무대 들려드리고 싶어서, 열심히 노력했다. 항상 스스로를 증명해야 한다는 게 어떨 때는 힘들기도 했는데, 많은 분들이 응원해 주셔서 감동이었다”고 소감을 전해 뭉클함을 자아냈다.2등을 차지한 이예준은 “모자란 모습도 있었지만 제 진심이 다 전달된 것 같아 너무 행복하다. ‘1등들’이라는 프로그램을 계기로 한 단계 더 업그레이드해서 좋은 음악 들려드리겠다”며 소감을 밝혔다. 허각은 “너무 행복하게 노래했다. 다음 주가 기다려질 것 같다”고, 김기태는 “더 노래하고 싶고, 또 무대에 서고 싶다. 행복한 경쟁을 했고, 무대에서 노래할 수 있게 해주셔서 진심으로 감사하다”며 아쉬움보다 감사함으로 대장정을 마무리했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr