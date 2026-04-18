사진 = 유인영 인스타그램

사진 = 유인영 인스타그램

사진 = 유인영 인스타그램

배우 유인영이 자연스러운 무드에서 화려한 미모를 뽐냈다.최근 유인영은 자신의 인스타그램에 "오늘의 야외수업"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 유인영은 테니스 코트 바닥에 앉아 한 손에 노란 테니스공을 들고 카메라를 향해 밝게 웃고 있다. 민트색 반팔 티셔츠와 짧은 하의 차림으로 편안한 분위기를 드러내고 자연스럽게 내려온 머리에는 작은 헤어핀이 꽂혀 포인트를 더한다.이어진 사진에서 유인영은 흰색 모자와 선글라스를 착용한 채 라켓에 얼굴을 기대며 미소를 짓고 있어 또 다른 매력을 보여준다. 코트 위에 서서 손잡이가 초록색인 카트를 밀며 가득 담긴 테니스공을 들여다보는 모습에서는 활동적인 에너지가 느껴진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "항상 응원할게요" "너무 예뻐" "팬이에요 건강하세요" "울 이쁘니 너무너무 이쁘넹" "테니스공 모델을 노리는 인영님" 등의 댓글을 달았다.한편 1984년생인 유인영은 42세이며 유튜브 채널 '인연인영'에서 '제주도에서 포르쉐 타고 질주! 포르쉐 올레 드라이브'라는 제목의 영상을 공개한 바 있다. 영상에서 유인영은 포르쉐 오너임을 밝히며 "구매를 고려했던 포르쉐 911을 직접 운전해 봤다"고 밝혔다. 유인영이 소유한 포르쉐 카이엔의 가격은 약 1억 5천만원대로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr