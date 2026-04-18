사진=이수현 유튜브

사진=이수현 유튜브

사진=이수현 유튜브

사진=이수현 유튜브

사진=이수현 유튜브

사진=이수현 유튜브

사진=이수현 유튜브

사진=이수현 유튜브

사진=이수현 유튜브

사진=이수현 유튜브

악뮤 이수현이 무너졌던 시간을 처음으로 꺼냈다.17일 이수현 유튜브 채널에는 '이수현 개화 프로젝트의 모든 것.'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이수현이 자신의 슬럼프와 다이어트 과정을 담은 '개화 프로젝트'를 통해 솔직한 내면을 털어놨다. 그는 "나 이제 진짜 더 이상 안 될 거 같은데, 괴로워 죽을 것 같았다"며 극단적인 심정을 고백했다.이수현은 활동 초반부터 쌓인 피로와 압박이 서서히 자신을 잠식했다고 밝혔다. 그는 "K팝스타 때부터 계속 활동을 하다 보니까 누적된 데미지가 있었다"며 "쉬고 싶었지만 쉬는 게 허락되지 않는 구조였다"고 말했다.특히 오빠 이찬혁 입대 후 홀로 준비한 솔로 앨범이 무산되며 좌절감은 극에 달했다. 그는 "능력이 부족하다는 무력감과 좌절함, 함께 작업한 사람들에게 미안한 죄책감이 동시에 왔다"고 회상했다.문제는 회복이었다. 이수현은 "나는 내가 좋아서 음악을 하는 사람인 줄 알았는데, 시스템 안에서 굴러가는 존재였다"며 "힘들어도 쉴 수 없는 현실에 충격을 받았다"고 털어놨다. 결국 그는 "어쩔 수 없이 계속 해야 한다는 마음으로 버텼다"고 했다.하지만 버티기의 끝은 붕괴였다. 그는 "더 이상 쓸 에너지가 없다고 느꼈을 때 정신적인 문제로 번졌다"며 "정말 무서운 감각들이 많았다"고 고백했다. 이후 뒤늦게 찾아온 휴식은 오히려 독이 됐다. 그는 "그때 자유를 주니까 건강하게 쉬지 못했다"며 "폭식으로 모든 쾌락을 채웠다"고 말했다.이수현은 약 1~2년 동안 은둔 생활을 이어갔다. 그는 "독립 후 내 스스로 컨트롤 할 수 없는 상태로, 20~30kg이 급격하게 쪘다"며 "거울을 보면 내가 너무 보기 싫고, 자존감 떨어져서 사람을 더 안 만나게 됐다"고 털어놨다. 이어 "스트레스받으면 먹고, 먹으면 살이 찌고, 또 사람을 피하는 악순환이었다"고 설명했다.전환점은 가족이었다. 특히 오빠의 개입이 컸다. 그는 "오빠가 갑자기 찾아와서 제 상태를 이야기해 줬다"며 "그 계기로 병원을 가게 됐다"고 밝혔다. 병원에서 우울증, 불면증, 대인기피, 공황 등 복합적인 진단을 받고, "내가 정신이 많이 아프구나" 알게 됐다고 털어놨다.그 경험은 오히려 희망으로 이어졌다. 이수현은 "선생님이 '이건 고칠 수 있는 병'이라고 말해줬다. 그 말을 듣고 처음으로 구원받는 느낌이었다"고 말했다. 이어 "나는 돌아갈 수 없는 사람이 아니라, 노력하면 회복할 수 있는 상태였다는 걸 알게 됐다"고 덧붙였다.이수현은 이후 자신의 문제를 직면하기로 결심했다. 그는 "산티아고 순례길로 떠났다. 회피하고 있던 문제를 직면했다. 내가 얼마나 뚱뚱한지. 하중이 실리니까 발이 망가졌다. 내가 얼마나 체력이 떨어졌고, 얼마나 무거워졌는지 처음으로 느꼈다"며 "한국에 돌아와서 '나를 위해 다이어트를 해야겠다'는 생각을 처음 했다"고 밝혔다.단순한 체중 감량이 아닌 '삶을 바꾸는 과정'이었다. 이수현은 "예전에는 타인 때문에 다이어트를 했다면, 그때는 내가 살기 위해서였다"고 강조했다. 이어 "사람답게 살고 싶어서 시작한 선택이었다"고 말했다.이수현은 "2년 동안 매일매일 스스로와 싸웠다"며 "내 삶을 더 이상 버리지 않겠다고 다짐했다"고 밝혔다. 그는 마지막으로 "제가 해냈다는 건 여러분도 할 수 있다는 뜻"이라며 "건강하고 행복한 삶을 함께 만들자"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr