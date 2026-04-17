사진=MBN '전현무계획3'

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'전현무계획3' 고우림이 아내 김연아와의 신혼 생활을 자랑했다.17일 방송된 MBN 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'은 ‘서울 뒷골목 투어’ 특집으로, 포레스텔라 고우림-조민규-강형호-배두훈과 함께했다.이날 조민규는 "서울시 오페라단 출신이라 광화문 뒷골목은 잘 알고 있다"면서 5성급 호텔 수석 주방장 출신 셰프가 운영하는 오래된 스파게티 전문점으로 이끌었다.웨이팅 중 조민규는 "사장님이 예전에 카리스마가 어마어마했는데, 지금은 유해진 것 같다"고 말했다. 이에 전현무는 "많이 버셔서 그렇다. 벌면 여유가 생긴다"라며 "우림이를 보라"고 말해 웃음을 안겼다.보틀와인을 주문한 조민규는 "보틀와인 주문한 적이 없다. '나 성공했나' 그런 생각으로 뭉클하다"고 남다른 감회를 드러냈다.대화 중 자연스럽게 결혼 이야기가 언급했다. 2년 전 결혼한 강형호를 향해 전현무가 "아내를 소개팅에서 만났냐"고 묻자, 그는 "동네 술집에서 만나 2년 전에 식을 올렸다"고 답했다.강형호는 "우리 팀은 막내 고우림이 제일 먼저 장가갔다"고 전했고, 팀 내 첫 결혼 주인공인 고우림은 "제가 결혼 4년차, 배두훈 형이 3년차, 강형호 형이 2년차"라며 결혼은 최연장자임을 밝혔다.고우림은 아내 김연아와의 첫 만남에 대해 "연아 씨 ‘아이스쇼’ 축하 무대로 초대받았다. 장모님이 저희 노래를 좋아해 주셔서 연아 씨가 CD 사인 받으러 왔다"고 회상했다."설렘인데, 특별한 감정을 느꼈다"는 고우림을 보며, 멤버들은 "지금 말한 건 10%도 안 된다 CD를 들고 엄청 좋아했다. 얘가 미쳤나 싶었다"고 폭로하며 "이게 운명이구나 싶더라"고 전했다.장소를 옮겨서도 전현무가 "첫 만남 후는 어떻게 된 거냐"고 집요하게 파고들자, 고우림은 "연아 씨가 우리랑 식사 약속을 했는데, 그날이 내 생일이었다. 먼저 DM을 보내줘서 서서히 가까워졌다"고 털어놨다.김연아와 고우림은 4년 열애 끝에 부부가 됐다. 강형호는 "갑자기 테이블에 스마트폰 화면에 포개진 손 사진을 보여주더라. 지금 생각하니까 건방지다"며 너스레를 떨었다.고우림은 남다른 모창 실력도 발휘했다. 김동률 모창을 들은 전현무는 "연아 씨도 좋아하냐. 집에도 하냐"며 궁금증을 드러냈다. 고우림은 "아내 앞에서 연습할 때가 있다. 잘 들어주는 편"이라고 솔직하게 이야기했다.스파게티집과 과메기 성지를 방문한 전현무는 "연아 씨랑 온다면?"이라고 물었다. 고민 끝에 과메기 집을 선택한 고우림은 "이 메뉴는 연아 씨가 못 먹을 것 같은데, 여기라면 먹을 것 같아서"라며 애정을 표현했다.한편 고우림은 김연아와 2022년 결혼 후 서울 흑석동 소재 고급빌라에 살고 있다. 해당 주택은 김연아가 과거 매입해 리모델링해 신혼집으로, 현재 85억원 정도로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr