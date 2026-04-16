사진 = '비보티비' 유튜브 채널 캡처

사진 = '비보티비' 유튜브 채널 캡처

방송을 통해 시작된 인연이 10년이라는 세월 동안 변함없는 애정 공세로 이어지며 연하남의 정석을 보여주는 배우 윤종훈과 원조 팜므파탈 희극인 김숙 사이의 유쾌한 설전이 공개됐다.코미디언 송은이가 설립한 콘텐츠 제작사에서 운영하는 '비보티비'에서는 '팜므파탈 숙이의 세 번째 남자?! 숨만 쉬면 플러팅 하는 연하남 어떤데'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 송은이와 김숙이 출연해 과거부터 현재까지 김숙을 이상형으로 지목해온 남성들을 나열하며 흥미로운 대화를 나눴다.송은이는 야구선수 대형을 비롯해 상렬, 규한 등 기라성 같은 인물들이 숙을 언급했으나 그중에서도 무려 두 번이나 공식적인 자리에서 김숙에 대한 마음을 밝힌 인물로 윤종훈을 지목했다. 과거 '옥탑방의 문제아들'에서 김숙을 이상형이라 밝혔던 윤종훈은 최근 '식객 허영만의 백반기행'에 출연해서도 여전히 김숙이 이상형이라는 소신을 굽히지 않아 송은이를 깜짝 놀라게 했다.송은이는 방송 중 윤종훈의 눈빛이 장난기 없이 진지해 보였다며 짝사랑설의 실체에 대해 의구심을 드러냈다. 이에 김숙은 윤종훈과의 친분을 증명하듯 연락처를 공개하며 현장에서 즉석 전화 연결을 시도했다. 전화를 받은 윤종훈은 반가운 기색을 감추지 못하며 김숙을 향해 친밀한 애교를 부렸으나 김숙은 "너 자꾸 나한테 집착하면 힘들다"라며 단호하게 본론으로 들어갔다.윤종훈은 세간의 화제가 된 본인의 발언에 대해 "10년 전 한 프로그램에서 누나의 멋진 사고방식을 높게 평가하며 이상형이라 말한 이후로, 출연하는 방송의 작가들이 매번 이 질문을 던진다"라고 설명했다. 김숙이 10년이라는 긴 시간에 두려움을 표하며 이제는 본인을 싫어해 달라고 장난스럽게 요구하자 윤종훈은 "이 정도 세월이면 이제 결혼했어야 하는 수준이 아니냐"라고 응수하며 은근한 호감을 내비쳤다.현장의 분위기는 윤종훈의 거침없는 질투 섞인 발언으로 더욱 뜨거워졌다. 윤종훈은 최근 김숙과 달콤한 분위기를 형성했던 구본승을 언급하며 본인도 모르게 자꾸 신경이 쓰인다는 솔직한 심경을 전해 송은이와 김숙의 폭소를 유발했다. 송은이가 해당 발언을 프러포즈로 해석하자 김숙은 "이 정도면 만나고도 몇 번은 헤어졌겠다"라며 너스레를 떨었다. 윤종훈은 사실 가벼운 농담조로 해명한 부분도 있었으나 제작 과정에서 편집된 것이라며 억울함을 호소하기도 했지만 김숙은 이를 끝까지 부정하며 고백을 회피하지 말라고 새침하게 받아쳤다.긴 시간 동안 비즈니스와 진심 사이를 오가며 형성된 두 사람의 독특한 케미스트리는 보는 이들에게 즐거움을 선사했다. 윤종훈의 꾸밈없는 직진 행보와 이를 유쾌하게 밀어내는 김숙의 티격태격하는 모습은 연예계의 새로운 남매 혹은 연인 구도를 예고하며 향후 두 사람의 관계 변화에 대한 기대감을 높였다.한편 지난해 김숙은 배우 구본승과 방송을 통해 '썸'을 탄 바 있다. 이후 10월 7일 결혼설이 불거지기도 했으나 이에 김숙은 "가짜뉴스고 그냥 존경하는 분"이라고 선을 그었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr