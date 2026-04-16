배우 이종석이 스위스 워치 브랜드 미도(MIDO)와 함께 멀티포트 TV 빅 데이트 컬렉션의 새로운 타임피스를 선보였다.이종석은 미도 앰버서더로서 블루 다이얼과 로즈 골드 컬러 케이스, 브레이슬릿이 어우러진 신제품을 착용했다. 브랜드의 헤리티지와 현대적인 감각이 조화를 이루는 이번 타임피스는 이종석 특유의 편안하면서도 세련된 분위기와 맞물리며 시선을 끌었다.새롭게 공개된 '멀티포트 TV 빅 데이트'는 로즈 골드 컬러의 광택과 블루에서 블랙으로 이어지는 그라데이션 다이얼을 적용해 강렬하면서도 고급스러운 인상을 완성했다. 일상은 물론 다양한 순간에 자연스럽게 어우러지는 디자인으로 타임피스 자체의 존재감을 더했다.미드나잇 블루에서 블랙으로 이어지는 다이얼은 수평 브러시드 마감으로 빛의 각도에 따라 색감이 달라지는 것이 특징이다. 멀티포트 컬렉션의 시그니처인 리세스드 인덱스 구조는 다이얼에 깊이감을 더하고, 화이트 슈퍼 루미노바가 코팅된 인덱스와 핸즈는 어두운 환경에서도 높은 시인성을 제공한다. 플랜지에 배치된 화이트 미닛 트랙은 TV 셰이프 다이얼의 윤곽을 더욱 또렷하게 살린다.12시 방향의 빅 데이트 창 위에는 샌드 블라스트 처리된 도트 디테일이 더해졌다. 브러시드 그라데이션 다이얼과 빅 데이트, 로즈 골드 컬러 실루엣이 조화를 이루며 제품의 완성도를 높였다.케이스와 브레이슬릿은 PVD 처리된 스테인리스 스틸 소재로 제작됐다. 새틴 마감과 폴리싱 처리가 교차 적용돼 입체적인 질감을 더했으며, 크라운 가드는 외부 충격으로부터 제품을 보호한다. 스크류 다운 방식으로 고정되는 구조를 적용해 100m 방수 성능도 갖췄다.투명한 케이스 백을 통해서는 제네바 스트라이프로 장식된 무브먼트와 미도 로고가 새겨진 로터를 확인할 수 있다. 여기에 탑재된 칼리버 80은 최대 80시간의 파워 리저브를 제공한다.로즈 골드 컬러 스틸 브레이슬릿을 적용한 이번 멀티포트 TV 빅 데이트는 강렬한 컬러감과 우수한 내구성을 갖춘 컬렉션 신제품으로 관심을 모은다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr