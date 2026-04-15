문재완 / 사진 = 문재완 SNS

그룹 샵 출신 방송인 이지혜의 남편 문재완이 다이어트 주사제 위고비 투약 후 한층 슬림해진 모습을 공개했다.14일 문재완은 자신의 SNS에 "해랑열차 전국 기차여행. 와이프님과 너무 좋음"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 문재완은 활짝 웃고 있는 아내 이지혜와 에스컬레이터 위에 나란히 선 채 셀카를 남겼다.특히, 문재완의 달라진 자태가 눈길을 끌었다. 스트라이프 셔츠를 입은 그는 과거의 푸근한 인상을 벗고 볼살 삭제된 날렵한 턱선을 자랑했다. 그는 해당 셀카 외에도 여러 장의 정면 셀카를 함께 게재하며 외모 자신감에 탄력을 받은 모습을 보였다.앞서 그는 이지혜의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에 출연해 최근 다이어트 주사제 위고비를 투약한 사실을 밝힌 바 있다. 이어 약 3주 만에 4kg를 감량했다고 고백해 놀라움을 샀다.한편 세무사 문재완은 2017년 이지혜와 결혼해 슬하에 2녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr