이수지, 나보람 / 사진 = 이수지 유튜브 채널

코미디언 이수지가 유치원 교사에 이어 중장년층을 겨냥한 가짜뉴스를 풍자했다.14일 유튜브 채널 '핫이슈지'에는 '시인 황정자 씨의 살맛나는 하루 [실버전성시대]'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 파마 헤어 스타일로 파격 변신한 이수지는 모피 코트와 빨간 안경을 걸친 중년 시인 '황정자' 역을 맡아 열연을 펼쳤다.극 중 황정자는 '아침마당' 출신 설정의 나복자와 함께 백화점 쇼핑에 나섰다. 두 사람은 식당과 카페를 찾아다니며 트렌드를 따라가려는 모습을 보였으나 중장년층 특유의 말투와 행동, 생활 습관을 숨기지는 못했다.특히, 황정자가 가짜뉴스를 접하는 장면이 눈길을 끌었다. 그는 유튜브에서 떠도는 연예인 사망설을 보고 "오늘 아침에 TV에 나오는 사람이 죽었다고 나온다"며 깜짝 놀란 듯한 모습을 보였다. 이에 제작진이 "가짜뉴스다. 이런 거 믿으면 안 된다"고 설명하자 "이런 거짓말 만드는 사람은 감옥에 넣어야 한다"고 분노하기도 했다.그는 다른 뉴스를 둘러보며 "그럼 이 사람 이혼한 것도 거짓말이냐. 왜 아니 뗀 굴뚝에 연기가 나냐"고 반응해 가짜 정보에도 쉽게 흔들리는 중장년층의 특징을 완벽 고증했다. 해당 영상을 접한 누리꾼들은 "우리 부모님 보는 것 같다", "웃기면서도 씁쓸하다" 등의 반응을 보였다.한편 이수지는 지난 7일 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간 [휴먼다큐 진짜 극한직업]'이라는 제목의 영상에서 유치원 교사의 현실 고충을 패러디해 화제를 모은 바 있다. 해당 영상은 공개 이틀 만에 240만 조회수를 돌파하며 영향력을 입증했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr