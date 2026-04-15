'클라이맥스'에서 박재상 역을 맡은 배우 이가섭 / 사진제공=팀호프

'클라이맥스'에서 박재상 역을 맡은 배우 이가섭 / 사진제공=팀호프

배우 이가섭이 '클라이맥스'에서 파격적인 연기 변신을 선보인 배우 하지원의 미담을 전했다.최근 ENA 월화드라마 '클라이맥스'에 출연한 이가섭을 만났다. 작품에서 보여준 강렬한 이미지와는 달리 단정한 모습으로 등장한 그는 담담하게 작품과 캐릭터에 대한 이야기를 들려줬다'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭(주지훈 분)과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린다. 극 중 이가섭은 톱스타 추상아(하지원 분)를 향한 사랑과 집착으로 결국 파멸에 이르는 박재상 역을 맡았다.하지원과의 호흡에 대해 이가섭은 "따라가기만 하면 됐다"라며 운을 뗐다. 이어 그는 "선배님이 주는 에너지와 호흡을 따라가는 것만으로도 장면이 완성되는 느낌이었다. 더 뭔가를 하려 하기보다 상아를 바라보는 것만으로도 충분했다"고 말했다.또 이가섭은 "선배님의 눈빛이 주는 힘이 정말 대단했다. 말로 다 설명하기 어렵지만 눈을 보고 있으면 자연스럽게 동화되는 느낌이 있었다. 함께 연기할 수 있어 영광이었고 감사했다. 현장에서도 편하게 대해주셔서 감사했다"고 회상했다.끝으로 이가섭은 "(하지원 선배를 보며) 상대 배우에게 에너지를 줄 수 있는 배우가 되고 싶다는 생각을 많이 했다. 여러 선후배, 동료들과 함께 이야기를 만들어갈 수 있는 배우로 성장하고 싶다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr