사진=유튜브 '엘르 코리아'

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배우 아이유와 변우석이 '완성 커플' 현실 케미를 드러냈다.13일 유튜브 채널 '엘르 코리아 - 케미공작소'에는 '아이유 변우석 서로 할 말 많은 대군부부ㅋㅋㅋ 신혼이다... 신혼이야♥ 21세기대군부인'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 아이유와 변우석은 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 홍보를 위해 등장해 시종일관 장난기 넘치는 대화를 이어갔다.'케미 점수'를 묻는 질문에 아이유는 "5점 만점에 9점이에요"라고 답했고, 변우석은 "저는 1점 만점에 10점"이라며 너스레를 떨었다.서로의 취향을 맞추는 코너에서도 티격태격이 이어졌다. 변우석은 "아이유가 빵을 좋아한다"고 바로 답했지만, "답은 현장에 있다"는 힌트에도 아이유는 답하지 못했다. 변우석이 "떡볶이"라고 밝히자, 아이유는 "뼈에 새기겠다"고 말해 폭소케 했다.서로의 장점을 묻자 아이유는 "정말 귀엽다, 정말 관대하다, 정말 피부가 좋다"고 말했고, 변우석은 "정말 진짜 섹시하다, 정말 진짜 예쁘다, 정말 진짜 귀엽다"고 칭찬했다. 이에 아이유는 "약간 맥인 것 같은데"라고 웃었다.두 사람은 커플명도 직접 만들었다. 아이유는 "이완과 성희주를 따서 '완성 커플' 어떠냐"고 제안했고, 팬들에게는 "국민이들"이라는 별칭을 지어줬다. 변우석은 "아이유가 이런 건 잘한다"며 감탄했다.촬영 중 알게 된 서로의 특징도 공개됐다. 아이유는 "우석 씨는 추위를 많이 타고, 팔뚝 근육이 엄청나고, 떡볶이를 좋아한다"고 말했다. 또 "내린 머리를 더 좋아한다"고 덧붙였다. 이에 변우석은 "저도 추위를 많이 타는데 저보다 더 탄다"며 아이유를 언급했다.아이유는 변우석을 향해 "진짜 귀여운 사람이다. 몇 개월 동안 같이 일하다 보면 '이런 귀염둥이가 있나' 싶다"고 했고, 변우석은 아이유를 향해 "연기와 노래를 다 잘하는 천재"라고 극찬했다.한편, '눈싸움과 부부싸움 중 누가 이기냐'는 질문에는 변우석이 "눈싸움은 내가 이기고 부부싸움은 내가 진다"고 답했다. 그러면서 "하나라도 이겨야 될 것 아니냐. 다 지는데 눈싸움만은 이겨야 한다"고 덧붙여 웃음을 안겼다. 실제 눈싸움에서는 변우석이 눈을 깜빡이며 패했고, "다 지는 걸로"라며 마무리했다.한편 아이유와 변우석은 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 각각 성희주와 이완 역으로 호흡을 맞추고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr