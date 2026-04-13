사진=유튜브 '성시경의 만날텐데'

사진=유튜브 '성시경의 만날텐데'

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사진=유튜브 '성시경의 만날텐데'

사진=유튜브 '성시경의 만날텐데'

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가수 윤도현이 건강검진을 통해 희귀암을 발견했던 당시를 털어놨다.13일 유튜브 콘텐츠 '성시경의 만날텐데'에는 '윤도현♥ 오랜만에 음악 이야기 너무 재밌었습니다!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤도현은 오랜만에 성시경과 마주 앉아 음악과 인생에 대한 이야기를 나누던 중, 과거 투병 경험을 솔직하게 꺼냈다.윤도현은 "건강검진을 통해 암을 발견하게 됐다"고 입을 열었다. 이어 "원래는 서면으로 결과를 받기로 했는데 결과지가 오지 않더라. 이상하다고 생각하고 있었는데 병원에서 직접 결과를 들으러 오라고 연락이 왔다"고 당시 상황을 떠올렸다."조금 안 좋은 부분이 있다"는 말을 듣고 "심장이 정말 많이 뛰었다. 각오는 했지만 진정이 안 됐다"고 솔직히 고백한 윤도현은 "아무렇지 않은 척 먼저 '암이냐'고 물었는데 의사가 '네'라고 하더라"며 "그 순간 얼굴이 확 빨개졌다"고 이야기했다.이어 "내가 너무 긴장하니까 의사가 '죽지 않는다. 고칠 수 있다'고 말해줬다"며 "그 한마디가 정말 크게 와닿았다"고 덧붙였다.윤도현이 진단받은 병명은 희귀 혈액암의 일종인 '위말트 림프종'이었다. 그는 "희귀암이라는 말에 더 무서웠지만 말 그대로 희귀할 뿐 위독한 병은 아니었다. 약물 치료로 호전되는 경우가 많다고 들었다"고 설명했다.치료 과정이 순탄하지만은 않았다. 윤도현은 "약물 치료를 했는데 암이 그대로 있었다. 그래서 30일 동안 매일 방사선 치료를 받았다. 음식도 잘 안 넘어가고 몸이 많이 지쳤지만, 끝까지 버텼다"고 담담하게 말했다.결국 치료는 성공적으로 마무리됐다. 윤도현은 "이후 검사에서 암이 사라졌다는 결과를 들었다. 지금은 정기적으로 추적 검사를 받으면서 건강을 관리하고 있다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr