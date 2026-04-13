배우 아이유와 변우석이 10년 전 인연을 소환했다.
13일 유튜브 채널 '엘르 코리아'에는 '아이유 변우석 서로 할 말 많은 대군부부ㅋㅋㅋ 신혼이다... 신혼이야♥ 21세기대군부인'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 이날 아이유와 변우석은 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 홍보를 위해 등장해 시종일관 장난기 넘치는 대화를 이어갔다
극 중 서로의 캐릭터 싱크로율에 대해 아이유는 "변우석의 왕자 외형은 100점이지만 성격은 50점이다. 우석 씨라는 사람은 너무 귀엽고 착한 사람인데, 완이는 약간 좀 상처가 많아서 약간 차가운 부분이 있다"고 말했다. 변우석은 아이유와 성희주의 싱크로율을 "60점 정도"라면서 "희주는 자기가 생각하는 거는 이렇게 밀어붙이는 면이 있어서 성격이 다르다"고 이야기했다.
두 사람은 사소한 에피소드로 웃음을 더했다. 아이유가 "촬영 중에 자꾸 내 발 못생겼다고 한다"고 폭로하자, 변우석은 "발에 시선을 준 적도 없는데 갑자기 '내 발 봤지?'라고 해서 보게 된다"고 억울함을 호소해 폭소를 유발했다.
'애드리브' 질문에 아이유는 "장난을 너무 치고 싶은 상대"라며 "나중에는 우석 씨가 저를 피해 있었던 것 같다"고 말했다. 변우석 역시 "장꾸는 진짜"라며 아이유를 지목했다. 서로에게 고마웠던 순간도 전했다. 변우석은 "제가 연기할 때 반대편에서도 열심히 연기해 줘서 너무 고마웠다. 그때 팬이 됐다"고 말했다. 아이유는 "처음 촬영 때 걱정이 많았는데, 등장하자마자 왕자님 그 자체였다"며 "몰입을 할 필요가 없었다"고 회상했다.
반면 얄미웠던 순간도 있었다. 아이유는 "키가 큰데 굽 있는 신발을 신을 때가 있다"며 "양말만 신고 하면 안 되냐고 한 적 있다"고 말해 웃음을 자아냈다. 변우석은 "먼저 갈 때 놀리고 간다"고 토로했다.
두 사람은 과거 인연도 언급했다. 변우석은 드라마 '달의 연인 - 보보경심 려'에서 아이유를 배신한 전 남친으로 등장한 바 있다. 변우석은 "그때 조금 밀쳐내는 장면이 있었다. 약하게 할 수 있었는데, 연기 경험이 없어서 (세게 밀었다)"라며 미안함을 내비쳤다. 당시 "괜찮다"고 했던 아이유는 "꼬리뼈 금이 간 게 아직도 안 붙였다"고 너스레를 떨어 폭소케 했다.
"벌써 10년 전이다"라고 회상한 아이유는 "그때부터 호흡을 맞춰서 신기하고 그래서 이렇게 편하고 이런 케미가 나왔구나 싶다. 우리 케미를 좋게 봐줄 것 같다"고 이야기했다.
한편 아이유와 변우석은 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 각각 성희주와 이완 역으로 호흡을 맞추고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
13일 유튜브 채널 '엘르 코리아'에는 '아이유 변우석 서로 할 말 많은 대군부부ㅋㅋㅋ 신혼이다... 신혼이야♥ 21세기대군부인'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 이날 아이유와 변우석은 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 홍보를 위해 등장해 시종일관 장난기 넘치는 대화를 이어갔다
극 중 서로의 캐릭터 싱크로율에 대해 아이유는 "변우석의 왕자 외형은 100점이지만 성격은 50점이다. 우석 씨라는 사람은 너무 귀엽고 착한 사람인데, 완이는 약간 좀 상처가 많아서 약간 차가운 부분이 있다"고 말했다. 변우석은 아이유와 성희주의 싱크로율을 "60점 정도"라면서 "희주는 자기가 생각하는 거는 이렇게 밀어붙이는 면이 있어서 성격이 다르다"고 이야기했다.
두 사람은 사소한 에피소드로 웃음을 더했다. 아이유가 "촬영 중에 자꾸 내 발 못생겼다고 한다"고 폭로하자, 변우석은 "발에 시선을 준 적도 없는데 갑자기 '내 발 봤지?'라고 해서 보게 된다"고 억울함을 호소해 폭소를 유발했다.
'애드리브' 질문에 아이유는 "장난을 너무 치고 싶은 상대"라며 "나중에는 우석 씨가 저를 피해 있었던 것 같다"고 말했다. 변우석 역시 "장꾸는 진짜"라며 아이유를 지목했다. 서로에게 고마웠던 순간도 전했다. 변우석은 "제가 연기할 때 반대편에서도 열심히 연기해 줘서 너무 고마웠다. 그때 팬이 됐다"고 말했다. 아이유는 "처음 촬영 때 걱정이 많았는데, 등장하자마자 왕자님 그 자체였다"며 "몰입을 할 필요가 없었다"고 회상했다.
반면 얄미웠던 순간도 있었다. 아이유는 "키가 큰데 굽 있는 신발을 신을 때가 있다"며 "양말만 신고 하면 안 되냐고 한 적 있다"고 말해 웃음을 자아냈다. 변우석은 "먼저 갈 때 놀리고 간다"고 토로했다.
두 사람은 과거 인연도 언급했다. 변우석은 드라마 '달의 연인 - 보보경심 려'에서 아이유를 배신한 전 남친으로 등장한 바 있다. 변우석은 "그때 조금 밀쳐내는 장면이 있었다. 약하게 할 수 있었는데, 연기 경험이 없어서 (세게 밀었다)"라며 미안함을 내비쳤다. 당시 "괜찮다"고 했던 아이유는 "꼬리뼈 금이 간 게 아직도 안 붙였다"고 너스레를 떨어 폭소케 했다.
"벌써 10년 전이다"라고 회상한 아이유는 "그때부터 호흡을 맞춰서 신기하고 그래서 이렇게 편하고 이런 케미가 나왔구나 싶다. 우리 케미를 좋게 봐줄 것 같다"고 이야기했다.
한편 아이유와 변우석은 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 각각 성희주와 이완 역으로 호흡을 맞추고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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