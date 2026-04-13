사진=유튜브 '엘르'

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배우 아이유와 변우석이 10년 전 인연을 소환했다.13일 유튜브 채널 '엘르 코리아'에는 '아이유 변우석 서로 할 말 많은 대군부부ㅋㅋㅋ 신혼이다... 신혼이야♥ 21세기대군부인'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이날 아이유와 변우석은 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 홍보를 위해 등장해 시종일관 장난기 넘치는 대화를 이어갔다극 중 서로의 캐릭터 싱크로율에 대해 아이유는 "변우석의 왕자 외형은 100점이지만 성격은 50점이다. 우석 씨라는 사람은 너무 귀엽고 착한 사람인데, 완이는 약간 좀 상처가 많아서 약간 차가운 부분이 있다"고 말했다.변우석은 아이유와 성희주의 싱크로율을 "60점 정도"라면서 "희주는 자기가 생각하는 거는 이렇게 밀어붙이는 면이 있어서 성격이 다르다"고 이야기했다.두 사람은 사소한 에피소드로 웃음을 더했다. 아이유가 "촬영 중에 자꾸 내 발 못생겼다고 한다"고 폭로하자, 변우석은 "발에 시선을 준 적도 없는데 갑자기 '내 발 봤지?'라고 해서 보게 된다"고 억울함을 호소해 폭소를 유발했다.'애드리브' 질문에 아이유는 "장난을 너무 치고 싶은 상대"라며 "나중에는 우석 씨가 저를 피해 있었던 것 같다"고 말했다. 변우석 역시 "장꾸는 진짜"라며 아이유를 지목했다.서로에게 고마웠던 순간도 전했다. 변우석은 "제가 연기할 때 반대편에서도 열심히 연기해 줘서 너무 고마웠다. 그때 팬이 됐다"고 말했다. 아이유는 "처음 촬영 때 걱정이 많았는데, 등장하자마자 왕자님 그 자체였다"며 "몰입을 할 필요가 없었다"고 회상했다.반면 얄미웠던 순간도 있었다. 아이유는 "키가 큰데 굽 있는 신발을 신을 때가 있다"며 "양말만 신고 하면 안 되냐고 한 적 있다"고 말해 웃음을 자아냈다. 변우석은 "먼저 갈 때 놀리고 간다"고 토로했다.두 사람은 과거 인연도 언급했다. 변우석은 드라마 '달의 연인 - 보보경심 려'에서 아이유를 배신한 전 남친으로 등장한 바 있다.변우석은 "그때 조금 밀쳐내는 장면이 있었다. 약하게 할 수 있었는데, 연기 경험이 없어서 (세게 밀었다)"라며 미안함을 내비쳤다. 당시 "괜찮다"고 했던 아이유는 "꼬리뼈 금이 간 게 아직도 안 붙였다"고 너스레를 떨어 폭소케 했다."벌써 10년 전이다"라고 회상한 아이유는 "그때부터 호흡을 맞춰서 신기하고 그래서 이렇게 편하고 이런 케미가 나왔구나 싶다. 우리 케미를 좋게 봐줄 것 같다"고 이야기했다.한편 아이유와 변우석은 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 각각 성희주와 이완 역으로 호흡을 맞추고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr