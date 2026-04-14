사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 심권호가 핑크빛 기류를 자랑했다.13일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 심권호가 간암 투병 후 제주도로 떠났다.이날 심권호는 제주살이 중인 최홍만에게 연애 상담을 했다. 남자친구보다 여자친구가 많다는 최홍만은 "남자보다 여자랑 대화하는 게 편하다. 같이 있으면 재밌다. 남자랑 같이 있으면 재미없다"고 말했다.심권호는 "나랑 반대다. 내 주위에는 남자밖에 없다. 여자하고 대화하기가 힘들다"고 털어놨다. 이어 "질문받으면 단답형으로 답한다"고 이야기했다. 최홍만이 "절대 그러면 안 된다"고 지적하자, 그는 "나도 그러고 싶냐"며 답답한 속을 드러냈다."사람의 얘기를 많이 듣고 호응해 주면 된다"는 최홍만의 조언에, 심권호는 "누굴 만날 시간도 없었고, 어떻게 사귀는지 이해가 안 되니까. 53년간 연애해 본 적이 없으니까"라며 모태 솔로의 면모를 드러냈다.3개월 전 간암 초기 사실을 털어놨던 심권호는 "그때는 어떻게 해야 할지 알려주는 사람도 없고, 혼자 해야 하니까. 지금은 치료도 다 끝났으니 편안하게 내가 좋아하는 바다도 볼 수 있다. 그냥 치료 빨리할 걸 생각했다"고 전했다.이에 윤정수는 "너랑 비슷한 생각 하던 사람들이 널 보고 용기를 얻을 거"라고 응원했고, 심권호는 "나를 보고 겁먹지 말고, 빨리 치료받았으면 좋겠다"면서 "나를 위해주고 도와주는 사람들이 많다는 걸 알았다"며 고마움을 내비쳤다.한편, 결혼하라는 응원을 받고 있는 심권호는 집을 직접 찾아온 '의문의 여성 팬'의 존재를 공개했다. 간암 수술 3주 후, 홍삼 사 들고 온 여자분이 있었다는 그는 "마음에 안 드는 게 아니라, 내가 부담스러웠다"며 연애에 미숙한 모습을 보였다.윤정수는 "홍삼 받고 먹튀하는 거냐"며 놀렸고, 최홍만은 "제주에서 오메기떡에서 알바 중이다. 보답 선물을 하라"고 설득했다.심권호는 '집에 쳐들어온 팬 1호'에게 "제주도 왔는데 오메기떡 보내줄게요. 주소 좀"이라는 단문 메시지를 전했고, "연락한 지 두 달 됐다. 전화 가끔 했다. '몸은 좀 괜찮냐'고 물어서 '멀쩡해요'라고 했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr