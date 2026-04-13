사진 = '제이팍씨' 유튜브 채널 캡처

사진 = '제이팍씨' 유튜브 채널 캡처

정체기를 겪으며 소진된 예술적 에너지를 귀여움이라는 새로운 시각으로 채워낸 아티스트 화사가 어린이 프로그램 출연이라는 파격적인 행보와 함께 진솔한 내면의 변화를 공유했다.가수 박재범이 운영하는 유튜브 채널 '제이팍씨'에서는 '테토녀 여사친의 찐맛집에서 귀여움 대결한 썰 (ft.화사)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 박재범과 화사가 만나 음악적 고뇌와 일상의 파편들을 가감 없이 나눴다. 새벽까지 이어진 뮤직비디오 촬영을 마친 뒤 곧바로 어린이 프로그램 '뽀뽀뽀' 녹화에 참여하고 왔음을 밝힌 화사는 예상치 못한 근황으로 박재범을 놀라게 했다.화사는 대중의 관심에서 다소 멀어진 어린이 프로그램 제작 환경의 어려움을 언급하며 자신의 출연 소식에 눈물을 보인 작가의 일화를 통해 누군가 알아주는 마음이 지닌 가치를 조명했다. 화사는 이번 활동의 지향점이 어린이 프로그램이 지닌 순수한 지점과 맞닿아 있음을 시사하며 '뽀뽀뽀' 출연을 결심한 배경을 설명했다.음악적 정체기와 슬럼프에 대한 고백은 신곡 'So cute'의 탄생 비화로 이어졌다. 화사는 자신의 내면을 채우던 땔감이 모두 소진됐음을 느꼈던 시기에 스스로를 다시 갈고닦아야 한다는 사실을 받아들였고 억지로 책을 읽으며 정서적 공백을 메우려 노력했음을 털어놓았다.화사는 당시 접한 "귀여움은 모든 걸 이긴다"는 문구로부터 예상치 못한 에너지를 얻었으며 비가 오면 맞고 뛰어가겠다는 마음가짐처럼 세상을 귀엽게 바라보려는 태도가 이번 신곡의 핵심 정서가 됐음을 전했다. 박재범은 프로듀서 우기와의 작업을 통해 시작된 화사와의 인연을 회상하며 아티스트로서 겪는 슬럼프의 무게에 공감했다.대화는 자연스럽게 두 사람의 외적 특징과 정체성에 대한 이야기로 확장됐다. 박재범은 화사의 손가락 마디에 새겨진 연한 타투를 보고 관심을 표했고 화사는 진한 느낌보다 은은한 발색을 선호해 의도적으로 연하게 시술했음을 밝혔다. 박재범 역시 자신의 온몸을 덮은 타투가 이제는 하나의 정체성이 됐음을 인정하며 자다 일어나 팔을 보고 놀라는 일화를 전해 웃음을 유발했다. 화사는 타투가 없는 박재범의 상의 탈의 모습은 상상하기 어려울 정도로 타투가 박재범이라는 인물과 일체화됐음을 강조하며 유쾌한 대화를 이어갔다.이상형에 대한 가치관의 변화도 눈길을 끌었다. 화사는 "외형적으로 뛰어난 몸을 가진 남성에게는 큰 매력을 느끼지 못한다"고 밝히며 과거 순박한 사람을 꼽았던 것과 달리 현재는 명확한 기준이 사라졌음을 고백했다. 화사는 대화를 나누며 즐거움을 느끼고 자연스럽게 다시 생각나는 사람이 이상형이라고 정의하며 사람 자체가 주는 에너지와 대화의 즐거움을 가장 중요한 가치로 꼽았다. 박재범은 회사 댄스팀 MVP 멤버의 복근을 언급하는 등 시종일관 화사와 편안한 분위기 속에서 대화를 이끌며 팬들에게 신선한 즐거움을 선사했다.한편 지난 2023년 1995년생인 화사는 12세 연상 사업가와 5년째 교제 중이라는 열애설이 불거졌을 때 소속사 측에서 "사생활 확인 불가"라며 침묵을 지켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr