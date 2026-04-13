사진=유튜브 채널 '백지영'

사진=유튜브 채널 '백지영'

가수 백지영이 뉴질랜드 방문 이후 벌크업됐다고 언급해 시선을 끌었다.지난 12일 백지영의 유튜브 채널 '백지영'에는 '육즙팡팡 통대창에 칼칼한 육개장까지 먹던 백지영♥정석원 부부가 눈 뒤집힌 사연은?(최고의 궁합)'이라는 제목의 영상이 게시됐다.해당 영상에서 백지영은 남편 정석원과 글램핑장을 찾아 식사를 즐겼다. 전날 일어난 회식의 영향으로 다소 피곤한 기색을 보였으나, 육개장을 시작으로 대창구이와 볶음밥까지 이어지는 식사 과정을 소화하며 기운을 차리는 모습을 보였다.백지영은 정석원이 직접 조리해 준 대창 볶음밥을 시식한 뒤 만족감을 나타냈다. 이어 냉면까지 추가로 섭취하며 식사를 이어가자, 정석원은 장난스러운 농담을 던지며 화기애애한 분위기를 자아냈다.최근 딸과 함께 뉴질랜드 캠프 일정을 마친 백지영은 현지에서의 기억을 떠올렸다. 정석원은 "아내를 안았을 때 체격이 이전보다 커진 느낌을 받았다. 건강하게 벌크업이 된 것 같다"라고 말해 웃음을 유발했다.또한 정석원은 백지영이 현지에서 매일 운동을 거르지 않았음에도 불구하고, 딸이 "엄마는 하루도 빠짐없이 2인분을 먹었다"라고 제보한 사실을 언급하며 폭로를 이어갔다.백지영은 이러한 상황을 인정했다. 그는 "하임이가 진지하게 왜 이렇게 많이 먹느냐고 묻기에, 음식이 맛있어서 그렇다고 대답했다"라고 전하며 유쾌한 일상을 공유했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr