방송인 유재석이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 하하가 대폭로전을 시작했다.12일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '베팅의 정석 : 승부사의 선택' 편으로 마마무 화사, 데이식스 영케이가 출연했다.이날 오프닝에서 제작진은 "멤버 한 명에서 밥 살 때 쓸 수 있는 금액이 얼마냐?"고 물었다. 유재석은 "누구냐에 따라 다르다. 약간 특별한 날이면 인당 2만원이면 된다. 나는 간단하게 먹는 거 좋아한다"고 답했다.이후 "해당 금액이 미션비로 책정된다"고 밝히자, 유재석은 좌절한 모습을 보여 웃음을 선사했다. 김종국은 "비싼 오마카세 정도, 30~50만원까지. 좋은 날 좋은 거 먹인다는 생각"이라며 통 큰 모습을 보였다.게스트인 영케이는 "하하에게 30만원 쓸 수 있다. 고깃집에서 많이 얻어먹었다"고 말했고, 화사 또한 "하하가 예전부터 예뻐해주시고 챙겨주셨다"면서 "쓸 수 있는 금액은 무한대, 굳이 정하면 100만원"이라며 높은 금액을 불렀다.한편, 베팅 게임 중 멤버들은 뜻밖의 폭로전을 펼쳤다. 하하는 "베팅금 안 내면 진짜로 너랑 절교할 거다. 너 뒷담화 까고 다닐 거"라며 지예은에게 으름장을 놨다.그러면서 "너 전남친 안다. 연락도 한다"고 압박하자, 지예은은 "두 명밖에 없는데, 누구랑 연락을 하는 거냐"고 따졌다.김종국이 "너도 쟤 전 여친 알잖아"라며 지예은을 돕자, 하하는 "나도 형 전여친 세명 안다"며 화살을 돌렸다. 이어 유재석의 전여친도 안다며 대형 폭로전으로 확산되자, 지석진은 "재석이 여친 내가 진짜 안다"며 거들었다. 혼란스러운 폭로 상황에 영케이는 "대한민국 연예계 흔들린다"며 즐거워했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr