'런닝맨' 하하가 대폭로전을 시작했다.
12일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '베팅의 정석 : 승부사의 선택' 편으로 마마무 화사, 데이식스 영케이가 출연했다.
이날 오프닝에서 제작진은 "멤버 한 명에서 밥 살 때 쓸 수 있는 금액이 얼마냐?"고 물었다. 유재석은 "누구냐에 따라 다르다. 약간 특별한 날이면 인당 2만원이면 된다. 나는 간단하게 먹는 거 좋아한다"고 답했다. 이후 "해당 금액이 미션비로 책정된다"고 밝히자, 유재석은 좌절한 모습을 보여 웃음을 선사했다. 김종국은 "비싼 오마카세 정도, 30~50만원까지. 좋은 날 좋은 거 먹인다는 생각"이라며 통 큰 모습을 보였다.
게스트인 영케이는 "하하에게 30만원 쓸 수 있다. 고깃집에서 많이 얻어먹었다"고 말했고, 화사 또한 "하하가 예전부터 예뻐해주시고 챙겨주셨다"면서 "쓸 수 있는 금액은 무한대, 굳이 정하면 100만원"이라며 높은 금액을 불렀다.
한편, 베팅 게임 중 멤버들은 뜻밖의 폭로전을 펼쳤다. 하하는 "베팅금 안 내면 진짜로 너랑 절교할 거다. 너 뒷담화 까고 다닐 거"라며 지예은에게 으름장을 놨다. 그러면서 "너 전남친 안다. 연락도 한다"고 압박하자, 지예은은 "두 명밖에 없는데, 누구랑 연락을 하는 거냐"고 따졌다.
김종국이 "너도 쟤 전 여친 알잖아"라며 지예은을 돕자, 하하는 "나도 형 전여친 세명 안다"며 화살을 돌렸다. 이어 유재석의 전여친도 안다며 대형 폭로전으로 확산되자, 지석진은 "재석이 여친 내가 진짜 안다"며 거들었다. 혼란스러운 폭로 상황에 영케이는 "대한민국 연예계 흔들린다"며 즐거워했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
12일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '베팅의 정석 : 승부사의 선택' 편으로 마마무 화사, 데이식스 영케이가 출연했다.
이날 오프닝에서 제작진은 "멤버 한 명에서 밥 살 때 쓸 수 있는 금액이 얼마냐?"고 물었다. 유재석은 "누구냐에 따라 다르다. 약간 특별한 날이면 인당 2만원이면 된다. 나는 간단하게 먹는 거 좋아한다"고 답했다. 이후 "해당 금액이 미션비로 책정된다"고 밝히자, 유재석은 좌절한 모습을 보여 웃음을 선사했다. 김종국은 "비싼 오마카세 정도, 30~50만원까지. 좋은 날 좋은 거 먹인다는 생각"이라며 통 큰 모습을 보였다.
게스트인 영케이는 "하하에게 30만원 쓸 수 있다. 고깃집에서 많이 얻어먹었다"고 말했고, 화사 또한 "하하가 예전부터 예뻐해주시고 챙겨주셨다"면서 "쓸 수 있는 금액은 무한대, 굳이 정하면 100만원"이라며 높은 금액을 불렀다.
한편, 베팅 게임 중 멤버들은 뜻밖의 폭로전을 펼쳤다. 하하는 "베팅금 안 내면 진짜로 너랑 절교할 거다. 너 뒷담화 까고 다닐 거"라며 지예은에게 으름장을 놨다. 그러면서 "너 전남친 안다. 연락도 한다"고 압박하자, 지예은은 "두 명밖에 없는데, 누구랑 연락을 하는 거냐"고 따졌다.
김종국이 "너도 쟤 전 여친 알잖아"라며 지예은을 돕자, 하하는 "나도 형 전여친 세명 안다"며 화살을 돌렸다. 이어 유재석의 전여친도 안다며 대형 폭로전으로 확산되자, 지석진은 "재석이 여친 내가 진짜 안다"며 거들었다. 혼란스러운 폭로 상황에 영케이는 "대한민국 연예계 흔들린다"며 즐거워했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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