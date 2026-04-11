사진 = 29기 정숙 인스타그램

사진 = 29기 정숙 인스타그램

사진 = 29기 정숙 인스타그램

사진 = 29기 정숙 인스타그램

SBS Plus와 ENA의 인기 예능 '나는솔로' 연상연하 특집 29기에 출연했던 정숙과 영철이 결혼식을 올린 가운데 본식 사진이 대거 공개됐다.최근 29기 정숙은 자신의 인스타그램에 결혼식과 관련된 계정을 태그하며 "찍어주신 귀한사진 감사합니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정숙은 어깨 라인이 드러나는 튜브톱 형태의 새틴 웨딩드레스를 입고 있다. 베일을 길게 늘어뜨린 채 단정하게 묶은 헤어와 작은 이어링이 조화를 이루며 단아한 분위기를 더한다. 손에는 화이트 톤의 꽃다발을 들고 있으며 꽃 장식이 풍성하게 배치된 배경과 자연스럽게 어우러진다.다른 사진에서는 나는솔로 29기 정숙이 고개를 살짝 숙인 채 꽃다발을 바라보며 부드러운 미소를 짓고 있다. 드레스의 볼륨감 있는 스커트가 넓게 퍼지며 전체적인 실루엣을 더욱 우아하게 만든다.이어진 사진에서는 고개를 살짝 숙인 채 꽃다발을 바라보며 부드러운 미소를 짓고 있다. 드레스의 볼륨감 있는 스커트가 넓게 퍼지며 전체적인 실루엣을 더욱 풍성하게 만든다.다른 사진에서 정숙은 카메라를 향해 미소를 짓고 있으며 꽃다발과 드레스, 배경의 색감이 통일감을 이루며 차분한 분위기를 이어간다. 함께 공개된 사진에서는 정숙이 영철과 나란히 앉아 서로를 바라보고 있다. 영철은 블랙 턱시도와 보타이를 착용하고 가슴에 화이트 꽃 장식을 더해 단정한 분위기를 더했다. 정숙은 꽃다발을 든 채 자연스럽게 팔을 맞댄 상태로 시선을 주고받으며 부드러운 분위기를 연출했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "공주다" "진짜 두 분 너무 보기 좋으세요" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.정숙과 영철은 29기 '연상연하 특집'에서 최종 커플로 맺어진 뒤 현실에서도 흔들림 없는 사랑을 키워왔다. 정숙은 1988년생, 영철은 1991년생으로 3살 차이가 난다.두 사람은 이미 올해 초 혼인신고를 마친 법적 부부 상태임을 밝힌 바 있다. 또한 영철은 방송 당시 마음에 드는 여성 출연자들이 없다며 "명품 전원 아웃"이라고 외치기도 했다. 특히 영철은 최근 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트'에 출연하여 "인연이라는 것은 존재하며 이제 정숙이라는 최고의 선물을 받았으니 더 이상 여한이 없다"라는 감동적인 고백과 함께 구체적인 2세 계획까지 언급하며 가장으로서의 든든한 면모를 과시했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr