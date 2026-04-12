배우 온주완이 방민아와의 러브 스토리를 공개했다./사진=SNS 갈무리

배우 온주완이 방민아와의 러브 스토리를 공개했다./사진=MBN, 채널S

배우 온주완이 방민아와의 러브 스토리를 공개했다./사진=MBN, 채널S

'전현무계획3' 전현무-곽튜브와 온주완이 대전을 '유잼 도시'로 바꾸는 먹트립으로 시청자들의 흥미를 제대로 끌어올렸다.10일(금) 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 26회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '대전의 아들'이자 걸스데이 민아 남편인 배우 온주완과 함께 대전 먹트립에 나선 현장이 펼쳐졌다. 이들은 박속낙지탕을 시작으로 함흥냉면, 삼겹로스, 오징어 매운탕까지 '올킬'하며 '대전 유잼 코스'를 완주해 안방극장에 식도락의 묘미를 선사했다.전현무는 "대전 첫 끼는 '세상에~ 이걸 먹는다고?' 싶은 맛집"이라며 '흥보가 기가 막혀'를 흥얼거렸다. 이에 곽튜브는 "설마 까치 먹냐?"는 엉뚱한 반응으로 웃음을 안겼고, 전현무는 "까치가 아니라 제비~"라고 정정하며 티격 케미를 이어갔다. 잠시 후 '박속낙지탕' 식당에 도착하자, 곽튜브는 "박을 먹는다고? 박은 (과거 MBC 예능) '무한도전'에서 머리 칠 때나 봤는데"라며 '동공 확장'을 일으켰다. 그러던 중 '박속낙지탕'이 등장하자, 잘 익힌 박을 맛본 두 사람은 "무보다 쫀득하다"며 감탄했고, 뽀득뽀득한 낙지에 면까지 곁들여 개운한 한 끼를 완성했다.식사 후 전현무는 단단한 박을 하나 꺼내더니 "'박'이 들어가는 관용 표현을 대는 퀴즈 대결을 하자"고 제안했다. 하지만 곽튜브는 "제가 아나운서랑 대결을?"이라며 엄살을 부렸고, 전현무는 "언제부터 날 아나운서라고 했다고? 맨날 개그맨이라고 하면서!"라고 받아쳐 웃음을 더했다. 그런 뒤 전현무는 곽튜브가 퀴즈 대결에서 패하자 박으로 그의 머리를 내리쳤고, 곽튜브는 "뭐야! 망치를 가져온 거냐?"라고 극대노해 현장을 초토화했다.두 사람은 지난해 11월 '10살 연하' 민아와 결혼한 '새신랑' 온주완과 합류해 70년 전통 함흥냉면집으로 향했다. 주문을 마친 뒤 전현무는 가장 궁금했던 '결혼' 질문부터 던졌다. 온주완은 "5년 연애 끝에 결혼했다. 신혼생활 너무 좋다"고 밝혔다. 이어 "비밀 연애 안했다. 연애 때 손잡고 다녀도 기사가 안 났다. 그래서 민아랑 '세상이 우리한테 관심이 없나 봐'라고 얘기하곤 했다"며 웃었다. 또한 온주완은 "(민아랑) 10년 전 드라마 '미녀 공심이'에서 처음 만났고 이후 뮤지컬에서 재회했다. 하루에 10시간씩 연습을 같이 하다가 제가 먼저 고백했다"고 비화를 털어놨다.연애 이야기가 끝나자, 불고기와 함흥냉면이 등장해 본격 먹방이 펼쳐졌다. 전현무는 "함흥냉면도 중독성이 있다는 걸 증명하는 곳"이라며 만족스러워했다. 흡족한 먹방 뒤엔 전현무가 준비한 또 다른 코너 '새신랑 매치'가 진행됐다. 전현무는 온주완과 곽튜브에게 "아내에게 전화해 '사랑해'라는 말을 먼저 들으면 이긴다"라는 룰을 설명했다. 온주완은 민아에게 "비 오니까 로맨틱한 말을 듣고 싶다"고 했지만, "왜 안하던 짓을 해?"라는 반응을 받아 폭소를 유발했다. 하지만 이내 민아는 "사랑한다고?"라며 정답을 맞혀 훈훈함을 안겼다.마지막으로 세 사람은 '냉삼집'에서 삼겹로스를 영접했다. 전현무는 직접 고기를 굽는 온주완의 모습에 "(평소에도) 요리를 잘하냐?"라고 물었다. 온주완은 "제가 먹을 만큼은 한다"며 겸손해했다. 그러자 전현무는 "민아 씨는 자고 있고 혼자 먼저 일어나서 알리오 올리오 만들고…"라며 꿈꾸던 '신혼 로망'을 읊었다. 온주완은 "그렇게 안 한다. 아침엔 토마토와 스크램블드에그 정도 해 먹는다"고 현실 일상을 밝혀 폭소를 자아냈다. 이후 세 사람은 볶음밥에 오징어 매운탕까지 곁들여 '대전 먹트립'의 대미를 장식했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr