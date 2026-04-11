이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다’

이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다’

이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다'

‘나 혼자 산다’ 44kg 체중을 감량한 개그맨 김신영이 다이어트를 포기한 이유를 밝혔다.10일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 자취 14년 차 김신영의 일상이 공개됐다.이날 그는 아침부터 직접 식사를 준비하며 변함없는 생활 패턴을 보여줬다. 쌀밥과 함께 당면을 넣은 불고기를 차려 먹는 모습이 눈길을 끌었다. 맛있게 식사를 하던 김신영은 다이어트에 대한 생각을 가감 없이 밝혔다.그는 “사람 안 변한다. 체질이 변한다고 하잖나. 개똥철학이다. 13년 참으면 뭐 하냐. 3개월 만에 (돌아왔다)”고 말해 웃음을 자아냈다.이후 김신영은 체중 변화의 결정적인 계기를 전했다. 그는 “(위)고비도 있고 (마운)자로도 있잖나. 전 그런 거 노우다”라며 말을 꺼냈다.그런 가운데 기안84가 “벌크업을 시작한 이유가 궁금하다”고 물어 스튜디오는 초토화됐다. 김신영은 “내 몸을 키운 의도는 없고, 다른 이유가 있다”고 털어놨다.조이가 "다이어트 전도사였다"고 김신영에 변화에 놀라워하자 김신영은 “몸도 정신도 말라갔다”며 다이어트를 그만두게 된 계기를 밝혔다.이어 “(전유성) 교수님 임종까지 지켜봤잖나. 교수님이 ‘야 신영아 짬뽕이 너무 먹고 싶은데 내가 못 먹지 않냐. 너도 아끼지 말고 맛있게 먹고 싶은 거 먹고살아’라고 하셨다”고 밝혔다.그는 이 말을 계기로 생각이 달라졌다고 설명했다.김신영은 “(전유성 교수님의 유언이) 이유가 되더라. 제가 13년간 살 빼면서 ‘지금 안 돼요’, ‘빵 못 먹어요’라고 하는 걸 다 보셨지 않냐. 마지막으로 그 얘기를 하시더라. 편하게 먹고살라고”라고 전했다.그러면서 “살찌는 것도 나니까 사랑해야 되겠다 싶어서 실컷 먹었다”며 웃어보였다. 이어 “서사가 나름 있다”고 특유의 유쾌한 분위기로 재치 있게 대답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr