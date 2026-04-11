이미지 크게보기 사진 = 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’

이미지 크게보기 사진 = 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’

역대급 비주얼을 자랑하는 부부가 5세 아들의 소통 고민을 들고 오은영 박사를 찾았다.10일 방송된 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에서는 뛰어난 지능에도 불구하고 발음과 행동에서 어려움을 겪는 금쪽이의 사연이 전해졌다.이날 방송에서 공개된 금쪽이의 지능 테스트 결과는 놀라웠다. 또래보다 월등한 어휘력을 뽐낸 금쪽이는 ‘언어 발달 상위 1%’ 수준인 것으로 확인됐다. 하지만 뛰어난 두뇌와 달리, 실제 입 밖으로 나오는 말은 알아들을 수 없을 정도로 심하게 뭉개져 친구는 물론 부모조차 소통에 어려움을 겪는 모습이 포착됐다.일상 영상에서 금쪽이는 동생의 장난감을 가로채거나 손가락을 깨무는 등 공격적인 행동을 보였다. 부모는 결국 형제를 따로 떼어 돌보는 ‘분담 육아’를 선택했다. 특히 관찰 영상에서 아빠는 금쪽이가 스스로 레고를 맞출 시간도 주지 않은 채 끊임없이 힌트와 정답을 쏟아내며 재촉했고, 금쪽이는 점차 의욕을 잃고 시무룩해졌다.이를 지켜본 오은영 박사는 금쪽이의 발음이 무너진 근본 원인에 대해 “마치 ‘이것’이 꽉 막혀 있는 모습 같다”고 분석했다. 오 박사는 특히 아빠의 훈육 방식을 지적하며 “아이의 생각을 훔치는 행위”고 조언했다. 지능은 높지만 표현의 기회가 막힌 것. 또 오 박사는 "성취에 대한 칭찬만 많이 하면 안 된다"고 덧붙였다.결국 금쪽이는 부모의 훈육에 대해 속마음을 털어놨다. 금쪽이는 “무서워, 혼나”며 두려움을 고백했다. 이어 소원을 묻는 질문에는 “동생과 놀아도 돼?”고 예상 밖의 질문을 해 출연진들을 놀라게 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr