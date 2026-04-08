사진=텐아시아DB

사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 유재석이 이광수, 유연석 등이 속한 소속사 대표에 서운함을 내비쳤다.7일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에는 개그맨 양세형, 양세찬 형제가 '틈 친구'로 출연했다.한 살 차이지만 위계질서 엄격한 형제 관계에 대해 양세형은 "부모님이 맞벌이하면서 많게는 일주일 동안 둘만 있었다. 엄마가 한 살 차이여도 '형은 형, 동생은 동생이다. 동생은 형 말 듣고, 형은 동생 보호해야 한다'고 했다"고 전했다.'반항기'에 대해 묻자, 양세찬은 "키가 비슷해진 적이 없다. 시작부터 제가 컸다. 그때부터 형이 약간 자격지심 가지고 세지려고 했다"고 이야기했다.유연석은 "두살 터울 형이 있는데, 어릴 때 내가 항상 키가 작았다가 고등학교 가서 키가 형과 똑같아졌다. 자신감 얻어 반항했다가 그떄 크게 한 번 맞았다"고 토로해 폭소케 했다.양세형은 "전에 치고받고 싸웠다. 하도 싸우니까 어머니가 글러브 사줬다"고 털어놨다. "어머니가 여성 예비군 수료했다"고 밝힌 그는 "어머니가 혹시나 전쟁이 났을 때 자기가 2~3명 정도는 사살하겠다고 하시더라. 농담 아니라 실제로 그렇게 말씀하셨다. 가족 단톡방 보면 음식, 꽃 사진이 아니라, 수류탄 투척 사진, 경례하는 사진이 있다. 거의 람보"라며 애정을 표현했다.양세찬은 형과 절친한 모습을 보였다. 유재석은 "'런닝맨'에서 '어제 뭐헀냐'고 물으면, '형이랑 어제 밥 한 끼하고 헤어졌다'고 하더라"며 둘의 훈훈한 형제애를 증언했다.양세형은 "동생도 나도, 넓은 인맥이 아니라서 동료 개그맨들과 소규모로 모인다"고 밝혔다. 이동욱과도 친분이 있는 형제는 "요즘 드라마 하느라고 바쁘더라"며 아쉬움을 내비쳤다.유재석은 "동욱이가 유연석과 같은 소속사잖냐. 이광수 유연석 이동욱 다 내가 키운 예능인이다. 지분 있다. 소속사 대표님이 고맙다고 인사해 주셔야 한다"고 대놓고 발언해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr