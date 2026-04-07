원호/ 사진 제공 = 하이라인 엔터테인먼트

가수 원호(WONHO)가 넷플릭스 시리즈 플레이리스트에 이름을 올렸다.원호는 지난 2일 공개된 넷플릭스 시리즈 '엑스오, 키티(XO, Kitty)' 시즌3 공식 플레이리스트에 2024년 11월 발매한 영어 싱글 '왓 우드 유 두(What Would You Do)'로 이름을 올리며 글로벌 존재감을 또 한 번 각인시켰다.특히 원호는 지난 시즌 2에서 '베스트 샷(BEST SHOT)'에 이어 이번 시즌 3까지 연이어 수록되며 눈길을 끈다. 시즌을 거듭해 플레이리스트에 이름을 올린 원호는 글로벌 시청자들과의 접점을 확대하며 입지를 확실히 다져오고 있다.'엑스오, 키티'는 넷플릭스 영화 '내가 사랑했던 모든 남자들에게'의 스핀오프로, 서울의 명문 기숙학교에서 유학 중인 10대 키티의 사랑과 우정, 가족 이야기를 그린 성장 드라마다.이번 시즌 3에는 방탄소년단(BTS) 뷔(V), 에스파(aespa), 엔하이픈(ENHYPEN), 엔믹스(NMIXX) 등 글로벌 K팝 아티스트들이 대거 참여한 화려한 플레이리스트로도 화제를 모으고 있다.한편, 원호는 오는 5월 17일 일본 사이타마현 베루나돔에서 열리는 '제3회 아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2026(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS)' 무대에 오른다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr