사진=SBS '아니근데진짜'

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'아니 근데 진짜' 신동엽이 이소라와 재회 방송을 함께한 솔직한 심정을 털어놨다.6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에는 개그맨 신동엽이 출연 감방에 입성했다.이날 신동엽에 등장에 이상민은 "진짜가 나타났다"고 말했다. 카이는 "마치 오래 있었던 사람 같다"며 놀렸고, 탁재훈은 "그때는 파란색이었는데? 줄은 안 가져왔냐"면서 그의 과거를 희화했다.이수지가 "다시 돌아오셔서 영광입니다"라며 고개 숙여 인사하자, 신동엽은 당황한 기색을 내비치다가 "모교 방문 차원에서 예의를 갖췄다"며 파란색 이너 셔츠를 자랑해 웃음을 안겼다.15년 만에 지상파 토크쇼 게스트 출연한 신동엽은 "슬슬 반응이 와서 시청률이 오를 시기"라며 '아근진' 선택 이유를 밝혔다. 이에 탁재훈은 "신동엽 출연 조건이 실내에 앉아 있겠다는 거였다. 상반신만 나오니까 반값만 줘도 된다"고 주장해 폭소를 유발했다.신동엽은 공개 연애했던 전 여친 모델 이소라와 재회 방송 비하인드를 공개했다. 그는 "나도 그때 헤어진 지 25년 만에 처음 본 거"라며 "누군가는 보기 불편하다고 생각할 수도 있지만, 그게 부끄러운 과거는 아니다. 그걸 장려한다는 건 아니다"라고 이야기했다.그러면서 "지금의 아내를 만나기 전에 있었던 삶의 한 부분이고, 궤적이다. 내 삶의 한 페이지잖냐. 그 페이지를 찢을 필요는 없다고 생각한 거다. 다음 장으로 넘어간 거"라고 덧붙였다.아내 선혜윤 PD의 반응도 전했다. 신동엽은 "아내를 처음 만날 때 '어떤 매력이 있길래 내가 좋아하는 이소라랑 사귈까' 생각하며 호감이 올랐다고 하더라. 그래서 재회 방송할 때 응원도 해줬다"고 밝혔다.또 선혜윤 PD는 TV를 보며 "아빠가 전에 사귀었던 여친이다"라고 이소라에 대해 언급했다고. 신동엽은 "어차피 아이들이 크면서 인터넷 보며 다 알게 된다"며 덤덤한 모습을 보였다.한편, 과거 100억 빚으로 힘든 시간을 보냈던 신동엽은 "당시 '오빠밴드' PD가 아내였다. 정신이 나가 있었다. 촬영 쉴 때 핸드폰을 보면 부재중 전화만 몇백 통이 와있었다. '내가 이것까지 내가 물어줘야 한다고?' 싶었다"고 회상했다.신혼 시절 지방 촬영 때도 아내와 한방을 쓰지 않았다는 신동엽은 "다음 날도 촬영인데, 나도 지각을 하게 되잖아. 가족 얘기도 하다 보면 아침이 되니까. 신혼이었는데 100% 지각"이라며 아내를 '그분'이라는 극촌칭으로 불러 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr