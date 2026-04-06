트로트 가수 오유진이 무대에서 열창하고 있다. / 사진=KBS1 '전국노래자랑' 화면 캡처

트로트 가수 오유진이 고향 진주시를 찾았다.오유진은 지난 5일 오후 방송된 KBS1 '전국노래자랑' 경상남도 진주시 편에 등장해 축하 무대를 꾸몄다. 이날 오유진은 네이비 톤의 캐주얼 정장 차림으로 등장해 성숙하고 단아한 분위기를 뽐냈다.오유진은 자신의 신곡 '썸' 무대를 선보였다. 해당 곡은 유로팝과 트로트가 결합된 댄스 트로트 곡이다. 오유진은 맑은 음색과 당돌하고 솔직한 퍼포먼스에 자신만의 에너지를 더했다.오유진은 '미스트롯3'에 출연해 유명세를 얻었다. 현재 진주시 홍보대사로 활동 중이기도 하다.한편 이날 '전국노래자랑'에는 오유진 외 박서진, 한혜진, 미스김, 영기 등이 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr