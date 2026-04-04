사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

배우 수지가 청초하고 여리여리한 매력을 제대로 뽐냈다.최근 수지는 자신의 인스타그램에 🪨🪨이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 수지는 니트 비니를 깊게 눌러쓰고 헤드폰을 착용한 채 마스크로 얼굴을 가린 상태로 카메라를 바라보고 있다. 따뜻한 조명이 들어오는 실내 공간에서 몸을 살짝 기울인 편안한 자세가 차분한 분위기를 더한다.이어지는 사진에서는 수지가 밝은 채광이 들어오는 연습실에서 발레 바를 짚고 한쪽 다리를 높게 들어 올리고 있다. 곧게 뻗은 다리와 균형 잡힌 자세가 강조되며 거울과 커튼이 이어진 공간이 정돈된 느낌을 만든다.또 다른 사진에서는 수지가 바닥에 앉아 거울을 보며 휴대전화로 셀카를 찍고 있다. 얇은 상의를 레이어드하고 편안한 팬츠와 발레 슈즈를 착용한 모습이 자연스럽게 이어진다. 마지막 사진에서는 수지가 다른 상의와 타이즈를 매치한 채 같은 공간에서 거울 셀카를 찍고 있다. 풀어진 머리와 담담한 표정이 더해져 꾸미지 않은 상태에서도 또렷한 분위기를 보여준다.이를 본 팬들은 "언니 가려도 예뻐요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "귀여워" "보고 싶었어요 언니" " 제일 예쁜 발레리나 같아요" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생인 수지는 32세로 지난 2016년 37억에 강남구 삼성동 소재의 빌딩을 매입했다. 해당 빌딩은 부동산 시세에 따라 현재는 138억 원 가치에 이른다고 알려졌다. 수지는 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 있다. 의외에도 '현옥,' 하렘의 남자들', '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'까지 차기작을 다양하게 정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr