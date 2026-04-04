최강창민이 공식 행사장에서 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

Mnet 디지털 스튜디오 M2 '최씨크루'가 대망의 4일 첫 포문을 연다./사진제공=Mnet

Mnet 디지털 스튜디오 M2 '최씨크루'가 대망의 4일 첫 포문을 연다.M2에서 선보이는 웹 예능 '최씨크루'는 전 세계인의 인생 운동이 된 뜨거운 트렌드 '러닝'을 테마로 한 신개념 러닝 토크쇼로, 동방신기 최강창민과 EXO(엑소) 찬열이 MC로 나선다. 소속사 선후배이자 함께 러닝하는 모습이 포착되기도 했던 두 사람은 직접 러닝 크루 '호스트'가 되어 게스트들과 발을 맞출 예정이다. 앞서 최강창민은 2020년 비연예인과 결혼했다.'최씨크루'는 K-POP 아티스트들과 함께 한계를 깨는 달리기를 시작하며 어디에서도 본 적 없는 신선한 재미를 선사한다. 최강창민, 찬열이 페이스메이커가 되어 게스트들의 근황을 전하는 것은 물론, 러닝과 토크를 동시에 즐길 수 있는 색다른 경험을 제공한다. 특히 출발 후 1km마다 더 뛸지 멈출지 결정하는 'GO·STOP’ 선택이 이번 러닝의 묘미를 더할 것으로 보인다.게스트 라인업도 베일을 벗었다. '최씨크루'는 매회 새로운 게스트들과 함께하며 새로운 재미를 더할 예정이다. 1회 게스트인 더보이즈(THE BOYZ)를 시작으로, KISS OF LIFE(키스오브라이프), NCT WISH(엔시티 위시)가 출연을 확정 짓고 한계를 넘어선 달리기에 도전한다.제작진은 "MC들과 게스트들이 함께 달리며 만들어낼 에너지 넘치는 러닝 토크쇼를 기대해 달라. 최강창민과 찬열의 케미는 물론, 올봄 시청자 여러분도 '최씨크루’와 함께 마음껏 달리는 즐거움을 느껴보시길 바란다"고 기대감을 전했다.'최씨크루'는 4월 4일(토) 오후 6시 MC들과 함께하는 0회를 시작으로 포문을 열며, M2 유튜브 채널에서 토요일 공개될 예정이다. 엠넷플러스(Mnet Plus)에서는 공개 다음 날인 일요일에 시청할 수 있다. 자세한 내용은 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr