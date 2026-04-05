사진=텐아시아DB

사진=싱글즈

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배우 이이담(29)이 <싱글즈>와 함께한 'Show your Bag' 인터뷰를 통해 자주 사용하는 아이템을 공유하며, 꾸밈없는 모습과 솔직한 취향을 공개했다. 2017년 데뷔한 이이담은 올해 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'에 이어 '레이디 두아', 넷플릭스 영화 '파반느'에 연이어 출연했다.이날 이이담은 일본 여행 중 보자마자 반해 구매한 가방을 공개하며, 가방 속 다양한 아이템들을 선보였다. 이 과정에서 평소 애용하고 있는 '오에라'의 '스킨 터치 하이드라 글로우 선쿠션'도 함께 소개됐다. 제품을 자주 사용해 다소 사용감이 느껴지자, 깔끔하게 보여주고 싶은 마음에 옷에 닦아 보이는 등 꾸밈없는 모습으로 현장 분위기를 더했다.해당 제품에 관해 이이담은 "자석 타입이라 사용하기 편하고 깔끔하다"며, "최근 잡티 제거 레이저 시술 이후 선크림을 더 중요하게 생각하게 되면서 꾸준히 사용하고 있다"고 전했다. 또 그는 "굉장히 순하고 끈적임이 없으며, 다른 기초 제품과 함께 사용해도 조합이 좋다"고 덧붙이며 실제 사용 경험을 공유했다.이이담은 직접 손등에 제품을 발라 보이며 "무기자차인데도 백탁 현상이 없고 자연스럽게 올라간다. 쿨링감이 있어 시원하고, 선크림 특유의 향이 맞지 않는 경우도 많은데 이 제품은 잘 맞는다"고 설명해 눈길을 끌었다.이이담이 공개한 아이템은 이북 리더기였다. 그는 "현장에서 대기할 때 휴대폰이나 SNS를 보는 것보다 책을 읽는 게 더 나은 것 같아 가벼운 이북 리더기를 들고 다닌다"고 전했다.그는 자신을 '문구 덕후'라고 지칭하며 애정하는 노트를 선보이기도 했다. 일정 외에 체크해야 할 것들이나 그날그날 기록하고 싶은 내용을 적는 용도라고 설명하며 "지금은 장볼 것들이 적혀 있다"고 덧붙여 소탈한 매력을 자랑했다.이이담의 'Show your Bag' 인터뷰 영상은 <싱글즈> 공식 웹사이트와 유튜브를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr