사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '엄정화TV'

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가수 겸 배우 엄정화가 우울한 마음을 털어놨다.30일 유튜브 채널 '엄정화TV'에는 '마음이 복잡하고 잡념이 생길 때는 '분재' 클래스를 들어보세요 - 엄정화 취미 Vlog'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 엄정화는 오랜만의 외출을 알리며 "봄을 맞아서 뭔가 마음도 힐링하고 또 데이트도 같이하면서 마음을 좀 가라앉힐 수 있는 취미가 있을까 생각하다가 분재를 배워보고 싶었다"고 말했다.분재 공방 일일 클래스에 도전한 엄정화는 다양한 나무를 둘러보며 설렘을 감추지 못했다. 그는 작은 화분 안에 담긴 나무들을 보며 "진짜 밖에 있는 커다란 나무를 작은 화분에 옮겨온 것 같다", "일본 정원을 옮겨온 것 같다"고 감탄했다. 이어 "선물하면 너무너무 좋아하겠다"며 분재의 매력에 푹 빠진 모습을 보였다.엄정화는 본격적인 분재 작업을 시작하며 "뿌리를 잘라 버릴까 봐 무섭다. 예쁜데 왜 자르냐"면서 조심스러워했지만, 설명을 들으며 점점 작업에 몰입했다.작업이 진행되며 엄정화는 "아무 생각도 안 든다. 잡념을 없애는 데 아주 좋다. 어떻게 하면 더 예쁘게 만들까 하는 생각에 집중하게 된다"고 털어놨다. 이어 "지금 당장 나의 시름을 잊는 것 같다", "마음 복잡하고 슬플 때 분경하자. 진짜 힐링이다"라고 말하며 분재 작업 자체가 위로가 됐다고 만족감을 드러냈다.분재 클래스가 끝난 뒤 탱글은 티 하우스로 자리를 옮긴 엄정화는 자신의 현재 마음 상태를 "불안과 행복이 공존하는 마음"이라고 표현했다. 이어 "불안은 흘려보내고 싶고 행복은 오래 간직하고 싶다"고 털어놨다.엄정화는 "사실 요즘 봄이 돼서 그런지 마음이 설레기도 하지만 조금 우울해지는 것도 있었다"며 "시간에 대한 조바심도 있고, 또 한 해를 맞이하는구나, 한 살 더 먹는구나, 빠른 시간을 어떻게 채울지 하는 조바심이 있다"고 고백했다.그러면서 "걱정해도 뭘 할 수 있는 게 아무것도 없는데, 난 지금 쓸데없는 생각을 하고 있는 거야라고 알면서도 떨쳐버리기가 어려웠다. 마음의 평안을 스스로 찾아서 마음을 좀 놓아주는 시간을 갖는 게 중요하다"고 덧붙였다.올해는 운동으로 탄탄한 몸매도 만들고, 러닝에도 도전하고 싶다는 엄정화는 "시간에 대한 조바심이나 걱정 말고 내가 앞으로 만나야 되고 해나가야 될 시간에 대해 설레어야겠구나 그런 생각을 다시 하게 되는 것 같다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr