'녹나무의 파수꾼' 이토 감독, 제작 비화 공개

코로나 팬데믹 시기 임종 못 지키는 현실서 영감

주인공 중심 각색 및 사실적 목소리 연기 시도

'녹나무의 파수꾼'의 이토 토모히코 감독. / 사진제공=애니플러스

'녹나무의 파수꾼' 메인 포스터. / 사진제공=애니플러스

히가시노 게이고 원작 애니메이션 영화 '녹나무의 파수꾼'이 연출을 맡은 이토 토모히코 감독의 인터뷰를 공개했다. 작품 제작 계기부터 각색 과정, 미술과 캐릭터 제작 비하인드까지 다양한 이야기가 전해지며 영화에 대한 관심을 높이고 있다.지난 18일 개봉한 영화 '녹나무의 파수꾼'은 소원을 비는 녹나무의 숨겨진 힘과, 나무를 찾는 심야의 방문객들의 비밀을 쫓는 파수꾼의 이야기를 그린 판타지 애니메이션. 세계적인 베스트셀러 작가 히가시노 게이고의 소설 중 처음으로 애니메이션 영화화된 작품이다.'시간을 달리는 소녀'의 호소다 마모루 감독, '진격의 거인'의 아라키 테츠오 감독과 함께 작업하며 영향을 받았던 이토 토모히코 감독은 '소드 아트 온라인', '나만이 없는 거리', 'HELLO WORLD' 등 작품의 연출을 맡으며 추리 스릴러와 SF 판타지 액션 등 다양한 장르의 애니메이션을 연출했던 경험을 십분 살려 '녹나무의 파수꾼'에 활용했다.이토 토모히코 감독은 히가시노 게이고 작가의 원작 소설을 애니메이션 영화로 연출하게 된 계기에 대해 코로나 팬데믹 시기를 떠올렸다. 이토 토모히코 감독은 "이 기획이 시작됐던 시기는 코로나 팬데믹 시기였다. 일본에서 유명한 코미디언이 사망했을 때 친척들도 그의 임종을 지킬 수 없었다는 내용이 뉴스로 보도됐다. 극 중에서 등장하는 녹나무가 있었다면 그가 마지막으로 남긴 말을 들을 수 있었을지도 모른다고 생각했다. 이것이 현대적이면서도 보편적인 이야기라고 생각해서 제작을 결심하게 됐다"라고 대답했다. 덧붙여 "녹나무가 소원을 이뤄주길 바라며 찾아오는 사람들은 매우 현실적인 소원을 빈다. 우리들의 대변자라고 할 수 있다"라며 영화 속에 관객들이 공감할 수 있는 요소가 있음을 알게 했다.원작 소설을 애니메이션 영화로 각색하면서 가장 중요하게 생각한 부분에 대해서는 "주인공 레이토와 치후네에게 스토리를 집약하려고 했다"며 "원작에서 녹나무의 수수께끼에 대해서 이야기하는 것도 다른 사람이었지만, 영화에서는 레이토가 이야기하는 것으로 바꿔 메인 캐릭터가 활약할 수 있는 장면을 늘렸다"라고 설명했다.작품의 주요한 배경이자 소재인 녹나무와 녹나무가 있는 신사를 구현하는 과정에 대해서도 언급했다. 이토 토모히코 감독은 "히가시노 게이고 작가님이 생각했던 도쿄 아키루노 시의 신사를 빠짐없이 돌아다니면서 그럴듯한 요소를 조합해 만들었다. 타키구치 히로시 미술 감독이 갔던 아타미의 '소원을 이뤄주는 녹나무'가 참고가 됐을 것"이라는 말했다.성우 녹음 과정에 대해서는 독특한 방식도 공개했다. 감독은 "실사 영화 배우들이 목소리 연기를 해야 했기 때문에 가능한 한 평소 말하는 느낌으로 녹음하려 했다"며 "녹음 부스 안에서 실제로 말싸움을 하게 하거나 달리게 하는 등 여러 가지 시도를 했다"고 말했다. 레이토 역 타카하시 후미야를 비롯해 치후네 역 아마미 유키, 유미 역 사이토 아스카 등 탄탄한 연기력을 가진 배우들이 목소리 연기를 맡아준 것에 대해서는 "배우들이 작품에 대해 대단히 열의를 가지고 녹음에 임해주셨다"라는 감사를 전했다.미술과 분위기 연출에서는 도시와 녹나무 주변의 대비를 강조했다. 그는 "도시는 차가운 느낌으로, 녹나무 주변은 따뜻하고 신성한 느낌이 들도록 표현해 달라고 요청했다"고 밝혔다.영화 속 귀여운 소쩍새 캐릭터의 탄생 비화도 공개됐다. 이토 감독은 "주인공이 혼잣말을 하는 상황을 자연스럽게 만들기 위해 말을 걸 수 있는 마스코트 캐릭터를 만들자는 의견이 있어 소쩍새 캐릭터를 넣었다"고 설명했다. 소쩍새의 이름은 '케이온' 등을 작업했던 호리구치 유키코의 필명을 따 '시로미'로 정했다고.마지막으로 한국 관객들에게도 메시지를 전했다. 그는 "히가시노 게이고 작가는 한국에서도 인기가 많다고 생각하기 때문에 히가시노 게이고 작가님의 팬들이 모두 극장에 오셨으면 좋겠다"면서 "팬이 아닌 분들도 가족과 함께 극장에 와서 영화를 봐주시면 좋겠다"고 바랐다.'녹나무의 파수꾼'은 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr