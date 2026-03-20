고윤정이 소방관 지원 5천만원 기부

MBC 마니또클럽 촬영 후 결심

장비지원·PTSD예방에 사용예정

배우 고윤정이 현직 소방관 지원을 위해 5천만 원을 기부했다./사진=텐아시아DB

배우 고윤정이 현직 소방관 지원을 위해 5천만 원을 기부했다./사진제공=MAA

배우 고윤정이 현직 소방관 지원을 위해 5천만 원을 기부했다.고윤정은 20일 '소방가족희망나눔'에 기부금을 전달했으며, 기부금은 현직 소방관 대상 장비 지원 및 PTSD 예방 프로그램 등에 사용될 예정이다.이번 기부는 김태호 PD가 연출한 MBC '마니또 클럽' 촬영 과정에서의 현장 경험 이후 이뤄졌다. 고윤정은 당시 소방서를 방문해 현장 인력의 근무 환경과 업무 흐름을 직접 확인했다.소속사 측은 "촬영 이후 관련 지원 필요성을 인식했고, 현장에서 느낀 소방관분들의 책임감과 감사의 마음을 바탕으로 기부했다"고 밝혔다. 고윤정은 해당 촬영에서 소방관들을 위한 구내식당을 마련하는 '시크릿 마니또' 미션을 수행했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr