코스모시, 20일 오후 6시 신곡 발매

두 번째 미니앨범의 선공개 싱글

주요 음악방송 3곳 연속 출연 예정

코스모시가 새로운 시각으로 사랑을 이야기한다./사진제공=NTT 도코모 스튜디오&라이브

코스모시가 새로운 시각으로 사랑을 이야기한다./사진제공=NTT 도코모 스튜디오&라이브

코스모시가 새로운 시각으로 사랑을 이야기한다./사진제공=NTT 도코모 스튜디오&라이브

지난해 4월 데뷔한 글로벌 걸그룹 코스모시(cosmosy)가 새로운 시각으로 사랑을 이야기한다.코스모시는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 두 번째 미니 앨범 '~ of the world ~'의 선공개 싱글 'Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~'를 발매한다.이번 싱글은 오는 31일 발매 예정인 두 번째 미니 앨범 '~ of the world ~'의 두 번째 선공개 곡이다. 코스모시는 지난해 첫 선공개 싱글 'Physics ~ 物理的な ~'('Physics ~ 물리적 이야기 ~')에서 '사랑의 물리학'이란 주제를 감각적으로 그려냈다. 이번 신곡엔 사랑의 가능성이 전혀 없는 운명 속에서도 기적처럼 사랑이 이뤄지길 바라는 소녀들의 마음을 담는다.코스모시는 'Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~' 정식 음원 발매에 앞서 지난 19일 Mnet '엠카운트다운'에서 최초 공개해 화제를 모았다. 따뜻한 스트링과 피아노 사운드 위에 J-Urban 특유의 분위기를 더한 'Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~'에 코스모시의 독창적인 퍼포먼스를 결합해 보는 이들의 시선을 사로잡았다.이 외에도 코스모시는 20일 KBS2 '뮤직뱅크', 21일 MBC '쇼! 음악중심', 22일 SBS '인기가요'에 연이어 출연하며 선공개 싱글 'Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~' 활동을 이어갈 전망이다.코스모시는 지금까지 '동양적 SF 감성'을 기반으로 한 유니크한 세계관을 구축해 왔다. 매번 차별화된 콘셉트의 음악을 선보이며 'Z세대 테이스트'를 대표하는 팀으로 입지를 다지고 있는 만큼, 이번 싱글에서는 어떤 새로운 모습을 보여줄지 이목이 쏠린다.코스모시의 새 싱글 'Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~'는 20일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다. 이들은 오는 23일 오후 4시부터 각종 온라인 음반 사이트를 통해 두 번째 미니 앨범 '~ of the world ~' 예약 판매를 시작한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr